Фюри се завръща на ринга след поредното пенсиониране с голям мач срещу Махмудов

Тайсън Фюри се завръща на ринга в петък, 11 април, на стадион „Тотнъм Хотспър” в Лондон. Британецът излиза срещу Арсланбек Махмудов в мач, излъчван на живо по Нетфликс, и ще се опита да намери нова посока в кариерата си след двете поражения от Александър Усик, лишили го от мечтата да се пенсионира непобеден.

Завръщането е поредното за Фюри, известен с непостоянството си по отношение на пенсионирането.

Декемврийският му отказ от 2024 година беше петият по ред, но явно рингът го привлича неустоимо. Победа над руснака от Дагестан Махмудов би могла да го постави на пътя към титлата на Антъни Джошуа в рамките на следващите 18 месеца.

Махмудов от своя страна идва в страхотна форма. „Лъвът” се завърна в топ 10 на WBA след 21-ата победа в кариерата си срещу Дейвид Алън в Шефилд миналия октомври и мечтае тъкмо за такъв мач, за да влезе в елита на световния бокс.​​​​​​​​​​​​​​​​