Събрал ли се е световният шампион във Формула 1 с бившата си?

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис беше забелязан да гледа снощния двубой между отборите на Спортинг (Лисабон) и Арсенал от четвъртфиналната фаза на Шампионската лига по футбол в компанията на Маги Корсейро.

Португалският модел и Норис са в непостоянна връзка от 2023 година насам, а тяхната първа публична поява заедно беше по време на Гран При на Унгария миналото лято. През зимата обаче двамата уж се разделиха окончателно, което беше разкрито от Норис преди началото на новия сезон във Формула 1.

Снощната им поява заедно в една от ложите на „Жозе Алваладе“ обаче веднага подхрани слуховете, че двамата отново са се събрали. Със сигурност, ако това се окаже факт, ще е една от малкото добри новини за Норис предвид трудното начало на сезона за световния шампион.