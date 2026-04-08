Събрал ли се е световният шампион във Формула 1 с бившата си?

8 Април, 2026 14:29 1 300 2

Португалският модел и Норис са в непостоянна връзка от 2023 година насам

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис беше забелязан да гледа снощния двубой между отборите на Спортинг (Лисабон) и Арсенал от четвъртфиналната фаза на Шампионската лига по футбол в компанията на Маги Корсейро.

Португалският модел и Норис са в непостоянна връзка от 2023 година насам, а тяхната първа публична поява заедно беше по време на Гран При на Унгария миналото лято. През зимата обаче двамата уж се разделиха окончателно, което беше разкрито от Норис преди началото на новия сезон във Формула 1.

Снощната им поява заедно в една от ложите на „Жозе Алваладе“ обаче веднага подхрани слуховете, че двамата отново са се събрали. Със сигурност, ако това се окаже факт, ще е една от малкото добри новини за Норис предвид трудното начало на сезона за световния шампион.

Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Некой си там.

    3 0 Отговор
    И в чужбина си имат Златки, не са само у БеГе-то...

    15:29 08.04.2026

