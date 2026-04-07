Жена ще свири мач от Втора лига

Кристина Георгиева ще ръководи двубоя от 28-ия кръг на Втора лига между Хебър и Беласица. На Красимир Кръстев пък е поверено дербито Етър – Дунав.
Ето всички съдийски назначения:
9 април 2026 година, четвъртък, 17:00 часа:
Севлиево - Спартак Плевен
ГС: Иван Руменов Христов
АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Ивелин Венциславов Занев
9 април 2026 година, четвъртък, 17:00 часа:
Черноморец Бургас - Пирин Благоевград
ГС: Антонио Тодоров Антов
АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Александър Ангелов Атанасов
9 април 2026 година, четвъртък, 18:30 часа:
Хебър Пазарджик - Беласица Петрич
ГС: Кристина Георгиева Георгиева
АС1: Йордан Стефанов Гошев АС2: Велин Диманов Димитров
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Атанас Петров Бозев
9 април 2026 година, четвъртък, 19:30 часа:
Фратрия - Локомотив Горна Оряховица
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ти: Георги Георгиев Новачев
СН: Красимир Иванов Василев
10 април 2026 година, петък, 17:00 часа:
Лудогорец II - Миньор Перник
ГС: Николай Диянов Запрянов
АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Георги Василев Димчев
4-ти: Станислав Христов Апостолов
СН: Радослав Тодоров Станев
10 април 2026 година, петък, 17:00 часа:
Спортист Своге - ЦСКА II
ГС: Иво Петров Иванов
АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Петър Милков Николов
СН: Драган Кирилов Стойков
10 април 2026 година, петък, 17:00 часа:
Марек Дупница - Вихрен Сандански
ГС: Борис Борисов Попов
АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ти: Мурад Халил Адем
СН: Георги Иванов Хаджийски
13 април 2026 година, понеделник, 12:45 часа:
Етър Велико Търново - Дунав Русе
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев
АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Димо Стоянов Димов
СН: Тони Бонев Пандарски
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдада...
13:30 07.04.2026
2 Разбирач
16:58 07.04.2026