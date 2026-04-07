Новини
Спорт »
Бг футбол »
Жена ще свири мач от Втора лига

7 Април, 2026 12:29 684 2

  • кристина георгиева-
  • съдия-
  • футбол-
  • втора лига

На Красимир Кръстев пък е поверено дербито Етър – Дунав

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристина Георгиева ще ръководи двубоя от 28-ия кръг на Втора лига между Хебър и Беласица. На Красимир Кръстев пък е поверено дербито Етър – Дунав.

Ето всички съдийски назначения:

9 април 2026 година, четвъртък, 17:00 часа:
Севлиево - Спартак Плевен
ГС: Иван Руменов Христов
АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Ивелин Венциславов Занев

9 април 2026 година, четвъртък, 17:00 часа:
Черноморец Бургас - Пирин Благоевград
ГС: Антонио Тодоров Антов
АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Александър Ангелов Атанасов

9 април 2026 година, четвъртък, 18:30 часа:
Хебър Пазарджик - Беласица Петрич
ГС: Кристина Георгиева Георгиева
АС1: Йордан Стефанов Гошев АС2: Велин Диманов Димитров
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Атанас Петров Бозев

9 април 2026 година, четвъртък, 19:30 часа:
Фратрия - Локомотив Горна Оряховица
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Николай Иванов Михайлов АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ти: Георги Георгиев Новачев
СН: Красимир Иванов Василев

10 април 2026 година, петък, 17:00 часа:
Лудогорец II - Миньор Перник
ГС: Николай Диянов Запрянов
АС1: Ангел Бориславов Станчев АС2: Георги Василев Димчев
4-ти: Станислав Христов Апостолов
СН: Радослав Тодоров Станев

10 април 2026 година, петък, 17:00 часа:
Спортист Своге - ЦСКА II
ГС: Иво Петров Иванов
АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Петър Милков Николов
СН: Драган Кирилов Стойков

10 април 2026 година, петък, 17:00 часа:
Марек Дупница - Вихрен Сандански
ГС: Борис Борисов Попов
АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ти: Мурад Халил Адем
СН: Георги Иванов Хаджийски

13 април 2026 година, понеделник, 12:45 часа:
Етър Велико Търново - Дунав Русе
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев
АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Димо Стоянов Димов
СН: Тони Бонев Пандарски


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдада...

    0 0 Отговор
    И ся ко ш пеят за съдията?

    13:30 07.04.2026

  • 2 Разбирач

    0 0 Отговор
    Голяма грешка. Тя ще забременее само от изпаренията

    16:58 07.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове