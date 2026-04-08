Пепелянката ще се бие с венецуелец пред родна публика

8 Април, 2026 13:29 728 2

  • йосиф панов-
  • бокс-
  • спорт-
  • йоникер товар

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стана ясно името на съперника на Йосиф Панов за предстоящата му битка на 25-и април в Плевен. Пепелянката ще се опита да зарадва родната публика с успех над венецуелеца Йоникер Товар.

Новината бе съобщена от мениджърите на българския боксьор "Alexeev Promotions". Срещата в зала "Балканстрой" ще бъде първа за Панов след поражението му в Мадрид през ноември 2025-а в битка за сребърен пояс на Европейския боксов съюз (EBU). Преди това поражение Пепелянката бе в серия от 23 победи и нямаше загуба от 10 години насам.

Товар, който носи прякора Звяра Булулу, има 23 победи и 7 поражения в статистиката си, като 6 от загубите му са допуснати в последната година и половина.


  • 1 Павка

    0 1 Отговор
    Пепелянката Ледения Стив Остин.

    13:30 08.04.2026

  • 2 Опааа

    2 0 Отговор
    Как змия ще се бие…?!?

    13:50 08.04.2026

