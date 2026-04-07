Красива спортистка е музата на атлет №1 на България

7 Април, 2026 14:15 2 118 9

  • божидар саръбоюков-
  • кастейон-
  • райна кузева-
  • лека атлетика-
  • спорт

17-годишната красавица, която е и модел, посети гаджето си през уикенда и не пропусна да се похвали със снимки в социалните мрежа

Снимка: Instagram
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият ни лекоатлет Божидар Саръбоюков (21) има красива подкрепа по време на лагера си в Кастейон. Между тежките тренировки бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство в Торун (Пол) разпуска със своята любима Райна Кузева, която също е лекотлетка, но се състезава в спринтовите дисциплини. .

17-годишната красавица, която е и модел, посети гаджето си през уикенда и не пропусна да се похвали със снимки в социалните мрежа. Двамата се разходиха до Валенсия, където се насладиха на красотите на Океанографския парк.

Двамата са заедно от няколко месеца, а Саръбоюков призна, че откакто е с нея, резултатите му са се подобрили. Райна пък също не пропуска случай да му покаже любовта си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ,

    12 4 Отговор
    че е малолетна...

    Коментиран от #9

    14:19 07.04.2026

  • 2 Да, да

    15 2 Отговор
    Как му показва любовта си? Интересно!

    Коментиран от #3

    14:23 07.04.2026

  • 3 Като

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да, да":

    Пиявица! Докато не му свали кръвното!

    14:29 07.04.2026

  • 4 Може да го съди

    2 3 Отговор
    за педофилство, щом няма 18 г.

    Коментиран от #7

    14:41 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тити на Кака

    3 2 Отговор
    Сладури!
    Да са живи и здрави!

    14:56 07.04.2026

  • 7 6135

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Може да го съди":

    В България май над 14г имат "собствена воля" що се касае до онези работи и не се смята за педофилия; или поне така беше.
    Иначе тази пukла трябва да си наляга парцалите и да ходи на училище, а не да бъде "красавица и модел"

    15:10 07.04.2026

  • 8 Две прекрасни

    1 2 Отговор
    Слънчица! Живи и здрави и много да се обичат!♥️♥️♥️♥️♥️♥️

    15:43 07.04.2026

  • 9 Карабовски

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо ,":

    непълнолетна е, а не малолетна, колега

    15:59 07.04.2026

