Красива спортистка е музата на атлет №1 на България

Най-добрият ни лекоатлет Божидар Саръбоюков (21) има красива подкрепа по време на лагера си в Кастейон. Между тежките тренировки бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство в Торун (Пол) разпуска със своята любима Райна Кузева, която също е лекотлетка, но се състезава в спринтовите дисциплини. .

17-годишната красавица, която е и модел, посети гаджето си през уикенда и не пропусна да се похвали със снимки в социалните мрежа. Двамата се разходиха до Валенсия, където се насладиха на красотите на Океанографския парк.

Двамата са заедно от няколко месеца, а Саръбоюков призна, че откакто е с нея, резултатите му са се подобрили. Райна пък също не пропуска случай да му покаже любовта си.