Георги Илиев - Майкъла хванал бас, че Левски ще стане шампион

7 Април, 2026 13:59 960 4

Имаме петима-шестима добри български футболисти, но не се използват достатъчно

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият стопер, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев е хванал бас, че Левски ще стане шампион през настоящата кампания. Ако това се случи, Майкъла ще получи скъпа вечеря и две бутилки шампанско.

"Ако Левски падне от нас, битката приключва и Лудогорец ще стане шампион, а аз ще загубя една вечеря и две бутилки шампанско, защото съм заложил преди осем-девет месеца, че Левски ще бъде шампион и ще изгубя баса", довери бизнесменът пред "Мач Телеграф".

Той допълни, че най-големият проблем пред българския футбол е отсъствието на родни играчи сред титулярите в отборите.

"Имаме петима-шестима добри български футболисти, но не се използват достатъчно. Имаше период, в който Илиан Илиев играеше, в осем мача с него спечелихме седем. И изведнъж той изчезна — дори не е в групата. Това означава, че треньорът има някаква своя идея, но трябва време. Това обаче не е само при ЦСКА - всички отбори са така и не знам докъде ще стигнем", каза още Майки.


  • 1 Трол

    0 7 Отговор
    Майкъла да приготвя отсега шампанското и почерпката.

    14:10 07.04.2026

  • 2 Реалист

    7 3 Отговор
    Ще загуби баса
    Лудогорец е шампион

    14:19 07.04.2026

  • 3 Точен

    5 2 Отговор
    Ако говедата загубят от прасетата, лудите орли са шампиони...

    14:31 07.04.2026

  • 4 Този

    1 1 Отговор
    Е известен с непознаването на мачове! Така че-сори,гуведарес😀

    16:16 07.04.2026

