Георги Илиев - Майкъла хванал бас, че Левски ще стане шампион

Бившият стопер, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев е хванал бас, че Левски ще стане шампион през настоящата кампания. Ако това се случи, Майкъла ще получи скъпа вечеря и две бутилки шампанско.

"Ако Левски падне от нас, битката приключва и Лудогорец ще стане шампион, а аз ще загубя една вечеря и две бутилки шампанско, защото съм заложил преди осем-девет месеца, че Левски ще бъде шампион и ще изгубя баса", довери бизнесменът пред "Мач Телеграф".

Той допълни, че най-големият проблем пред българския футбол е отсъствието на родни играчи сред титулярите в отборите.

"Имаме петима-шестима добри български футболисти, но не се използват достатъчно. Имаше период, в който Илиан Илиев играеше, в осем мача с него спечелихме седем. И изведнъж той изчезна — дори не е в групата. Това означава, че треньорът има някаква своя идея, но трябва време. Това обаче не е само при ЦСКА - всички отбори са така и не знам докъде ще стигнем", каза още Майки.