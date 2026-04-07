Бивш треньор на България нападна Реал Мадрид

7 Април, 2026 11:31 883 2

Винисиус, разбира се, е страхотен играч, но провокира безкрайно

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият селекционер на България - Лотар Матеус смята, че в последно време Реал Мадрид губи част от престижа си и причината е в самия клуб. Той разкритикува „кралете“ преди сблъсъка на бившия му отбор Байерн Мюнхен с испанския гигант в Шампионска лига. В ефира на Sky 90 той не само отправи остри думи за суперзвездата на Реал Винисиус Жуниор и поведението му на терена, но и за поведението на клуба в близкото минало.

„Винисиус, разбира се, е страхотен играч, но провокира безкрайно. Когато най-накрая го хванеш добре на терена, всичко, което прави, е да се оплаква, след което плаче. Това е типично за него.

Родри спечели наградата за играч на годината през 2024 г., което не беше прието от Реал Мадрид. Според испанците това е било несправедливо и Винисиус е трябвало да спечели. И бойкотираха церемонията по връчването на „Златната топка“. Не се прави така. Най-малкото от уважение към съперниците.

И за мнозина този клуб, който има наистина велика история, загуби част от престижа си. Поведението на Реал Мадрид през последните години определено не е добро“, каза Матеус.

Според бившия халф отборът на Байерн е фаворит срещу Реал Мадрид тази вечер.

„Виждам определени слабости в Реал Мадрид. Показват го и промените в треньорския състав. Това оставя своя отпечатък.

Проблемите идват от дългото отсъствие на Мбапе, от дискусиите около Винисиус и то не само за представянето му на терена. Има още много слабости в Реал, които виждам като голямо предимство за Байерн Мюнхен“, каза още Матеус.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дино

    1 0 Отговор
    Напълно е прав! Няма друг в световния футбол такъв ревльо и провокатор като Винисиус,а за отношението на Реал Мадрид към всичко случващо се около тях и особено ако не е в тяхна полза не е за коментар,защото ако посоча всички случаи няма да са достатъчни няколко страници…

    11:56 07.04.2026

  • 2 Лотар

    0 0 Отговор
    Матеус дали помни, че е бил селекционер на България!?

    13:14 07.04.2026

