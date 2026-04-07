Спалети скочи на играчите на Ювентус: Някои излязоха на терена, за да се разхождат

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети не остана напълно доволен след успеха с 2:0 срещу Дженоа в двубой от 31-вия кръг на Серия А. Въпреки спечелените три точки, специалистът не беше удовлетворен от начина, по който отборът му е изглеждал, особено след почивката.

На въпрос как приема факта, че е достигнал границата от 300 победи в италианския елит, наставникът реагира с типично чувство за хумор:

„Какво означава ли? Че съм доста стар“.

В същото време Спалети отправи сериозни критики към представянето на тима през втората част на срещата и категорично отхвърли тезата, че спадът се дължи на физическа умора.

„В никакъв случай. Не сме тренирали нито вчера, нито онзи ден. Играчите се върнаха от националните отбори, имаха два почивни дни, след това една и половина тренировки и почивка. И излязоха на терена, за да се разхождат, сякаш само за да изпълняват статични положения. Не са уморени, просто понякога се примиряваш с това, че не си най-добрата версия на себе си“, заяви той.

Опитният специалист подчерта, че все още търси пълна яснота относно потенциала на състава си, като изрази недоволство от сериозната разлика в нивото на игра между двете полувремена.

„Тук съм от шест-седем месеца и все още не разбирам напълно с какво си имам работа. Не бива да има такава огромна разлика в играта ни през първото и второто полувреме. Ако се случи инцидент, а във футбола всичко зависи от инциденти, ако бъде отсъдена дузпа, мачът става труден“, допълни италианският специалист.

В края на изказването си треньорът коментира и здравословното състояние на Душан Влахович и Матия Перин, които бяха заменени принудително заради физически проблеми.

„Имаме притеснения, защото и двамата получиха контузии. Почувстваха мускулен дискомфорт и трябва да направим изследвания, за да разберем колко време ще отнеме възстановяването им“, завърши треньорът на Ювентус.