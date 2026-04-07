Треньорът на Милан се предаде: Надпреварата за Скудетото не е за нас

Старши треньорът на Милан - Масимилиано Алегри, не скри разочарованието си след минималната загуба с 0:1 от Наполи в двубой от 31-вия кръг на Серия А. Поражението доведе до разместване в челото на класирането, като „росонерите“ паднаха до третата позиция и отстъпиха второто място именно на неаполитанци.

„Това беше мач с малко голови положения, така че усещахме, че един-единствен епизод може да реши всичко. Наполи се възползва добре от своя шанс. Защитата ни беше на ниво, но допуснахме този гол. Трябваше да бъдем по-бързи в завършващата фаза през второто полувреме, тъй като се забавяхме и им позволявахме да ни пресират“, заяви Алегри след срещата.

Италианският специалист коментира и избора си в атака, където заложи на футболисти, които рядко действат в тандем, но въпреки това остана доволен от представянето им.

„Мисля, че Нкунку и Фюлкруг изиграха добър мач. Нкунку работеше за отбора и имаше няколко възможности. Играч от неговата класа трябваше да реализира поне една от тях“.

Алегри отбеляза, че тимът му е изпитал трудности както при контраатаките на съперника, така и при ограничаването на отделни индивидуални действия.

„През първото полувреме позволихме на Спинацола да отправи един удар, който не трябваше да допускаме, а след това имахме проблеми при контраатаките“, отчете специалистът.

Треньорът акцентира върху неточностите в последната третина, които според него са попречили на Милан да извлече повече от срещата.

„Мисля, че на три или четири пъти отнехме топката в тяхната половина, но след това правехме грешни пасове и тази неточност има значение. Определено трябва да подобрим играта си, имаме още работа, за да постигнем целта си – класиране за Шампионската лига", каза Алегри.

В заключение наставникът подчерта, че битката за титлата не е реалистична цел на този етап от сезона и фокусът остава върху гарантирането на място сред най-добрите в Европа.

„Надпреварата за Скудетото не е за нас. Интер ни води с 9 точки, а сега и Наполи е пред нас. Трябва да се съсредоточим върху себе си, мач за мач. В момента се движим към нашата цел, но тя няма да бъде решена в рамките на седмица или две. Трябва да запазим преднината си, като се стремим да печелим мачове“, добави треньорът на Милан.