Найденов очаква да има смешки от The Voice на СК към БФС

7 Април, 2026 12:59 710 2

  • цветомир найденов-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • бфс

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финансовият бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че очаква с интерес видеото със спорни ситуации, което от Съдийската комисия традиционно вадят след всеки кръг в efbet Лига. Бизнесменът отново публикува във "Фейсбук" влизането на Квадво Дуа от Лудогорец в краката на Егор Пархоменко.

"Чакам с интерес The Voice/La Voz от Съдийската комисия как ще се направи на луд във вторнишкото си обръщение към нацията по YouTube. The Voice/La Voz e гласът от Съдийската комисия към БФС, който всяка седмица анализира съдийските отсъждания в You Tube. Утре чакам с нетърпение съчиненията му по картинка с отсъжданията в Разград. Ще има смешки, убеден съм", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Черепа дебне...

    13:04 07.04.2026

  • 2 2013001768

    2 0 Отговор
    Тас ситуация е за директен червен картон

    14:12 07.04.2026

