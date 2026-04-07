Найденов очаква да има смешки от The Voice на СК към БФС

Финансовият бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че очаква с интерес видеото със спорни ситуации, което от Съдийската комисия традиционно вадят след всеки кръг в efbet Лига. Бизнесменът отново публикува във "Фейсбук" влизането на Квадво Дуа от Лудогорец в краката на Егор Пархоменко.

"Чакам с интерес The Voice/La Voz от Съдийската комисия как ще се направи на луд във вторнишкото си обръщение към нацията по YouTube. The Voice/La Voz e гласът от Съдийската комисия към БФС, който всяка седмица анализира съдийските отсъждания в You Tube. Утре чакам с нетърпение съчиненията му по картинка с отсъжданията в Разград. Ще има смешки, убеден съм", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.