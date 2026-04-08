Новини
Спорт »
Световен футбол »
Везенков и Олимпиакос смачкаха Реал Мадрид и оглавиха Евролигата

8 Април, 2026 06:30 976 1

  • реал мадрид-
  • александър везенков-
  • евролигата-
  • олимпиакос-
  • спорт-
  • баскетбол

Българската звезда с 26 точки и 9 борби в убедителната победа с 102:88

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Олимпиакос нанесе тежко поражение на Реал Мадрид със 102:88 в мач от Евролигата, а Александър Везенков беше сред главните архитекти на успеха с 26 точки и 9 борби.

Домакините започнаха категорично и изградиха аванс от 15 точки още в първата четвърт. Мадридчани отговориха с частичен обрат и дори излязоха напред, но Олимпиакос възвърна контрола до полувремето и поведе с 49:42.

В третата четвърт Везенков и Тайлър Дорси, блестящ с 6 тройки, увеличиха преднината до 72:57 и практически решиха изхода. Опитите на Реал да се върнат в последните минути се натъкнаха на хладнокръвна и организирана игра на гърците.

С тази победа Олимпиакос се утвърди като единствен лидер в Евролигата с баланс 24 победи и 12 загуби, докато Реал Мадрид изпадна на пето място с резултат 22 победи и 14 загуби.​​​​​​​​​​​​​​​​


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    3 0 Отговор
    Прекрасно се изразяват някои журналисти. Смаза, разби, подчини и т. н. Спортът не за смазване на противника, а е партньорство и сравняване на моментното състояние. Участието е по- важно от победата. Иначе, в нечии неукрепнали психики, може да се формира убеждение, че спортът е война.

    07:05 08.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове