Везенков и Олимпиакос смачкаха Реал Мадрид и оглавиха Евролигата

Олимпиакос нанесе тежко поражение на Реал Мадрид със 102:88 в мач от Евролигата, а Александър Везенков беше сред главните архитекти на успеха с 26 точки и 9 борби.

Домакините започнаха категорично и изградиха аванс от 15 точки още в първата четвърт. Мадридчани отговориха с частичен обрат и дори излязоха напред, но Олимпиакос възвърна контрола до полувремето и поведе с 49:42.

В третата четвърт Везенков и Тайлър Дорси, блестящ с 6 тройки, увеличиха преднината до 72:57 и практически решиха изхода. Опитите на Реал да се върнат в последните минути се натъкнаха на хладнокръвна и организирана игра на гърците.

С тази победа Олимпиакос се утвърди като единствен лидер в Евролигата с баланс 24 победи и 12 загуби, докато Реал Мадрид изпадна на пето място с резултат 22 победи и 14 загуби.​​​​​​​​​​​​​​​​