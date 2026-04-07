Безследно изчезнаха 7 футболисти след исторически успех

След повече от шест години без национален отбор, Еритрея най-после събра отбор за квалификациите за Купата на африканските нации. Малката източноафриканска държава, която е една от най-бедните в света, постигна успех в предварителния кръг срещу Есватини. Футболистите на Еритрея записаха две победи. За нацията това беше исторически момент, тъй като никога преди не са достигали груповата фаза на квалификациите.

Малко по-късно обаче дойде шокът, който разтърси футболната общност. От 10 полеви играчи, пътували за мача, са се върнали само трима - Аблум Теклезги, Нахом Тадесе и Ромел Абду.

Останалите явно са решили да напуснат страната в търсене на по-добър живот. Местни и международни медии говорят за "масово дезертиране". На този етап обаче никой не знае къде са въпросните играчи.