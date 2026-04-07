Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА открива стадион "Българска армия" с мач с Милан?

7 Април, 2026 13:45 1 133 4

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА ще посрещне италианския Милан в мач, с който ще бъде открит стадион "Българска армия" през септември, пише БГНЕС.

Преди няколко дни легендата на клуба Христо Стоичков обяви, че преговаря със световен гранд за приятелски двубой в София. Още преди година пък стана известно, че от ЦСКА са влезли в преговори с Милан и са поканили "червено-черните" да дойдат в София.

Ако договорката с Милан стане факт, откриването ще се превърне в събитие, което ще остане завинаги в историята на клуба.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    9 2 Отговор
    БРАВО!

    Коментиран от #4

    13:48 07.04.2026

  • 2 Разбирач

    1 5 Отговор
    От юли се отложи на септември, а като нищо да е септември 2028

    Коментиран от #3

    13:54 07.04.2026

  • 3 Функционална неграмотност?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Разбирач":

    Стадионът ще функционира от юли месец.Официалното откриване е септември.

    14:49 07.04.2026

  • 4 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Събитие ,което ще остане в историята на доведения от град Ловеч отбор ,който играе с лиценза на Етрополе, защото цска ФАЛИРА!

    15:59 07.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове