ЦСКА открива стадион "Българска армия" с мач с Милан?

ЦСКА ще посрещне италианския Милан в мач, с който ще бъде открит стадион "Българска армия" през септември, пише БГНЕС.

Преди няколко дни легендата на клуба Христо Стоичков обяви, че преговаря със световен гранд за приятелски двубой в София. Още преди година пък стана известно, че от ЦСКА са влезли в преговори с Милан и са поканили "червено-черните" да дойдат в София.

Ако договорката с Милан стане факт, откриването ще се превърне в събитие, което ще остане завинаги в историята на клуба.