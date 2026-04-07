ЦСКА открива стадион "Българска армия" с мач с Милан?

ЦСКА ще посрещне италианския Милан в мач, с който ще бъде открит стадион "Българска армия" през септември, пише БГНЕС.
Преди няколко дни легендата на клуба Христо Стоичков обяви, че преговаря със световен гранд за приятелски двубой в София. Още преди година пък стана известно, че от ЦСКА са влезли в преговори с Милан и са поканили "червено-черните" да дойдат в София.
Ако договорката с Милан стане факт, откриването ще се превърне в събитие, което ще остане завинаги в историята на клуба.
1 Красимир Петров
13:48 07.04.2026
2 Разбирач
13:54 07.04.2026
3 Функционална неграмотност?
До коментар #2 от "Разбирач":Стадионът ще функционира от юли месец.Официалното откриване е септември.
14:49 07.04.2026
4 Левски 1914
До коментар #1 от "Красимир Петров":Събитие ,което ще остане в историята на доведения от град Ловеч отбор ,който играе с лиценза на Етрополе, защото цска ФАЛИРА!
15:59 07.04.2026