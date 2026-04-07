Хари Магуайър официално остава в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед официално потвърди, че защитникът Хари Магуайър е подписал нов контракт с клуба, който ще го задържи на „Олд Трафорд“ до юни 2027-ма година. В договора на 33-годишния централен бранител е заложена и възможност за продължаване на споразумението с още един сезон.

От пристигането си от Лестър Сити през 2019-ата година Магуайър има 266 участия с екипа на „червените дяволи“ във всички турнири, като е реализирал 17 попадения. В този период той спечели ФА Къп и Карабао Къп, премина през трудни моменти, но в момента, под ръководството на Майкъл Карик, демонстрира стабилна форма и по-силни изяви.

Самият футболист изрази задоволството си от удължаването на сътрудничеството с английския гранд и подчерта значението на клуба в кариерата си.

„Да представлявам Манчестър Юнайтед е най-голямата чест. Това е отговорност, която кара мен и семейството ми да се гордеем всеки ден. Щастлив съм да удължа престоя си в този невероятен клуб за поне осем сезона и да продължа да играя пред нашите специални фенове, за да създаваме още невероятни моменти заедно“.

🚨 Harry Maguire: “Representing Man United is the ultimate honour. It is a responsibility that makes myself and my family proud every single day”.



“I’m delighted to extend my journey at this incredible club to at least eight seasons and continue to play in front of our special… pic.twitter.com/iozYyG4cqG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2026

Английският национал вярва, че отборът има сериозен потенциал да се бори за значими отличия в близко бъдеще.

„Амбицията и потенциалът на този вълнуващ отбор се усещат. Решимостта в целия клуб да се борим за големи трофеи е видима за всички и съм уверен, че най-добрите ни моменти заедно тепърва предстоят“, добавя централният бранител пред клубния сайт.

Футболният директор на Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс също изрази задоволството си от новия договор, подчертавайки ролята на опитния защитник в състава.

„Хари олицетворява манталитета и устойчивостта, необходими, за да играеш за Манчестър Юнайтед. Той е изключителен професионалист, който носи безценен опит и лидерски качества на нашия млад и амбициозен състав“.

„Хари, както всички в клуба, е напълно решен да помогне на Манчестър Юнайтед да постига редовни и устойчиви успехи“.