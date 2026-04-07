Хари Магуайър официално остава в Манчестър Юнайтед

7 Април, 2026 15:00 556 2

В договора на 33-годишния централен бранител е заложена и възможност за продължаване на споразумението с още един сезон

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Манчестър Юнайтед официално потвърди, че защитникът Хари Магуайър е подписал нов контракт с клуба, който ще го задържи на „Олд Трафорд“ до юни 2027-ма година. В договора на 33-годишния централен бранител е заложена и възможност за продължаване на споразумението с още един сезон.

От пристигането си от Лестър Сити през 2019-ата година Магуайър има 266 участия с екипа на „червените дяволи“ във всички турнири, като е реализирал 17 попадения. В този период той спечели ФА Къп и Карабао Къп, премина през трудни моменти, но в момента, под ръководството на Майкъл Карик, демонстрира стабилна форма и по-силни изяви.

Самият футболист изрази задоволството си от удължаването на сътрудничеството с английския гранд и подчерта значението на клуба в кариерата си.

„Да представлявам Манчестър Юнайтед е най-голямата чест. Това е отговорност, която кара мен и семейството ми да се гордеем всеки ден. Щастлив съм да удължа престоя си в този невероятен клуб за поне осем сезона и да продължа да играя пред нашите специални фенове, за да създаваме още невероятни моменти заедно“.

Английският национал вярва, че отборът има сериозен потенциал да се бори за значими отличия в близко бъдеще.

„Амбицията и потенциалът на този вълнуващ отбор се усещат. Решимостта в целия клуб да се борим за големи трофеи е видима за всички и съм уверен, че най-добрите ни моменти заедно тепърва предстоят“, добавя централният бранител пред клубния сайт.

Футболният директор на Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс също изрази задоволството си от новия договор, подчертавайки ролята на опитния защитник в състава.

„Хари олицетворява манталитета и устойчивостта, необходими, за да играеш за Манчестър Юнайтед. Той е изключителен професионалист, който носи безценен опит и лидерски качества на нашия млад и амбициозен състав“.

„Хари, както всички в клуба, е напълно решен да помогне на Манчестър Юнайтед да постига редовни и устойчиви успехи“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    3 0 Отговор
    къде да отиде, кой ще го вземе?

    15:05 07.04.2026

  • 2 Халал да ви е

    2 0 Отговор
    Щом тоя е един от най добрите ви футболисти, не ми се мисли за другите. Всъщност всички са гола вода. Големите отбори се борят на минимум три, четири фронта като купи, евротурнири, тия играят от събота на събота и пак са с петнадесет точки зад първия. На Фернандеш така му е добре. Той два мача в седмица не може да изиграе. Идват чу в повече. Не, че и един като играе е нещо по различно. Загуби ли топката, чакай го да се върне в защита. Връща се, ама за другия мач.

    15:20 07.04.2026

