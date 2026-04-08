Патрис Евра: „По-щастлив съм сега, отколкото когато играех. Бях чудовище”

8 Април, 2026 06:45 1 278 1

Французинът проговори за сексуалните злоупотреби в детството, расизма и токсичния свят на професионалния футбол

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

В интервю за “The Athletic” Патрис Евра говори без задръжки за годините в Манчестър Юнайтед и за живота след футбола. „По-щастлив съм сега, отколкото когато играех. Когато достигнеш определено ниво, ставаш чудовище, машина. Трябва да криеш емоциите си. Там си само за да побеждаваш”, признава бившият защитник.

15 години след расистките обиди, които получи от Луис Суарес, Евра говори и за нещо много по-болезнено: сексуалните злоупотреби, на които е бил подложен на 13-годишна възраст, и колко трудно е за футболистите да покажат уязвимост пред колегите си.

Евра е един от 24 братя и сестри, роден в Дакар от сенегалски баща и майка от Кабо Верде. След период в Брюксел семейството се премества в Париж, когато той е още малък. „Имах трудно детство. Там се изковах”, спомня си той.

За голяма част от кариерата си е потискал чувствата си, но казва, че с годините, с бащинството и срещата с жена му Марго се е променил. „Тя ме освободи от част от токсичната ми мъжественост. Помогна ми да бъда по-емоционален. Преди плачът беше слабост за мен.”

Евра не пощади и днешното поколение футболисти. „Получават твърде много пари. Тази генерация е поколението на TikTok. Преди бяхме футболисти на пълен работен ден, живеехме и дишахме футбол. Сега са атлети, модели, работят в модата, занимават се с политика, правят музика… твърде много разсейвания.”

Не ги осъжда, но е убеден: „Няма да има повече играчи като Лионел Меси или Кристиано Роналдо, толкова години на толкова високо ниво.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно,

    1 0 Отговор
    когато един доказан мъж е честен и откровен, както трябва и да бъде няма нито един коментар.

    09:09 08.04.2026

