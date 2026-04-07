Григор Димитров отпадна рано в Монте Карло

7 Април, 2026 14:42 962 13

Първата ни ракета отстъпи на аржентинския талант Томас Мартин Ечевери

Григор Димитров отпадна рано в Монте Карло - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас на тениса Григор Димитров преживя ново разочарование на корта, след като напусна надпреварата в Монте Карло още в първия кръг. В оспорван двубой, продължил близо два часа, първата ни ракета отстъпи на аржентинския талант Томас Мартин Ечевери с 1:2 сета – 4:6, 6:2, 3:6.

Срещата започна с равностойна игра, като двамата съперници си размениха по един сет. В решителния трети сет обаче, след продължителна пауза от страна на Ечевери, аржентинецът се завърна на корта преобразен и успя да наложи волята си, нарушавайки ритъма на Димитров. Въпреки подкрепата от трибуните, където бяха майката на Григор и неговата половинка Ейса Гонзалес, българинът не успя да намери верния ход и напусна турнира в града, който от години нарича свой дом.

Монте Карло традиционно е сред любимите турнири на Димитров, където той има полуфинални участия през 2018 и 2022 година, както и четвъртфинали през 2013 и 2015. Този път обаче, късметът му обърна гръб още на старта, въпреки че двубоят бе откриващ за деня на втория по големина корт в княжеството.

Загубата бележи пета поредна неуспешна среща за Григор, включително и в демонстративни мачове, а статистиката му от началото на сезон 2026 е тревожна – едва три победи срещу десет поражения.

Любопитно е, че преди този сблъсък Димитров и Ечевери имаха само един официален мач помежду си – през 2024 г. в Париж, където българинът надделя след трисетов трилър.

Във втория кръг аржентинецът ще се изправи срещу победителя от двубоя между „щастливия губещ“ Итън Куин (САЩ) и французина Терънс Атман.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шаа

    14 1 Отговор
    продължаваме напред, днес покорихме топ 100, сега гледаме уверено към топ 200

    14:47 07.04.2026

  • 2 Питане

    3 0 Отговор
    А защо вече НЕ на "НАЙ-ДОБРИЯ......."

    15:00 07.04.2026

  • 3 Не ми е ясно

    10 1 Отговор
    Защо въобще участва

    15:01 07.04.2026

  • 4 Това

    9 1 Отговор
    отдавна не е новина.

    15:04 07.04.2026

  • 5 Смешник

    6 1 Отговор
    Това вече не е новина

    15:19 07.04.2026

  • 6 Май е

    3 1 Отговор
    време за заслужена почивка....

    15:23 07.04.2026

  • 7 Тенисист от миналия век

    3 1 Отговор
    Тениса стана много физически атлетичен и само с техника, колкото и да е добра вече е трудно. Интересно как бих играл Федерер с тези нови звезди. Едно време Борг се опита да се върне и го биха лесно и бързо.

    15:28 07.04.2026

  • 8 Тренер

    7 1 Отговор
    Хасковският стил вече не върви.Всяко нещо с времето си.

    15:33 07.04.2026

  • 9 Време е

    4 2 Отговор
    Да си отваря школи по тенис и да спира докато не е станал за майтап

    Коментиран от #10

    15:50 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Димитров

    4 2 Отговор
    Очаквано,не е изненада,да държи еисата за задната част че и тя ако го остави трябва да ходи в асково да сади кауни.

    16:18 07.04.2026

  • 12 Фен

    1 0 Отговор
    ТОЛКОВА ЖАЛЪК ОТ МАЧ НА МАЧ ПО СЛАБ.ДА ВЗЕМЕ ДА СЕ ОТКАЗВА,ЧЕ СТАВА ЗА СМЯХ

    16:42 07.04.2026

  • 13 Фен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно е":

    Те и завоеванията му все дърти кифли,по възрастни от него

    16:47 07.04.2026

