Григор Димитров отпадна рано в Монте Карло

Българският ас на тениса Григор Димитров преживя ново разочарование на корта, след като напусна надпреварата в Монте Карло още в първия кръг. В оспорван двубой, продължил близо два часа, първата ни ракета отстъпи на аржентинския талант Томас Мартин Ечевери с 1:2 сета – 4:6, 6:2, 3:6.
Срещата започна с равностойна игра, като двамата съперници си размениха по един сет. В решителния трети сет обаче, след продължителна пауза от страна на Ечевери, аржентинецът се завърна на корта преобразен и успя да наложи волята си, нарушавайки ритъма на Димитров. Въпреки подкрепата от трибуните, където бяха майката на Григор и неговата половинка Ейса Гонзалес, българинът не успя да намери верния ход и напусна турнира в града, който от години нарича свой дом.
Монте Карло традиционно е сред любимите турнири на Димитров, където той има полуфинални участия през 2018 и 2022 година, както и четвъртфинали през 2013 и 2015. Този път обаче, късметът му обърна гръб още на старта, въпреки че двубоят бе откриващ за деня на втория по големина корт в княжеството.
Загубата бележи пета поредна неуспешна среща за Григор, включително и в демонстративни мачове, а статистиката му от началото на сезон 2026 е тревожна – едва три победи срещу десет поражения.
Любопитно е, че преди този сблъсък Димитров и Ечевери имаха само един официален мач помежду си – през 2024 г. в Париж, където българинът надделя след трисетов трилър.
Във втория кръг аржентинецът ще се изправи срещу победителя от двубоя между „щастливия губещ“ Итън Куин (САЩ) и французина Терънс Атман.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #10 от "Интересно е":Те и завоеванията му все дърти кифли,по възрастни от него
