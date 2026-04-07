ПСЖ получи ценен тласък преди сблъсъка с Ливърпул: Баркола и Маюлю отново на линия

7 Април, 2026 16:02 544 0

  • псж-
  • ливърпул-
  • брадли баркола-
  • сени маюлю-
  • шампионска лига-
  • контузии-
  • възстановяване-
  • футболни новини-
  • пари сен жермен-
  • четвъртфинал

Фабиен Руис все още лекува контузия в коляното

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен получи отлични новини в навечерието на ключовия четвъртфинален двубой от Шампионската лига срещу Ливърпул. Две от важните фигури в състава на френския шампион – Брадли Баркола и Сени Маюлю – се завърнаха към пълноценни тренировки, което вдъхва оптимизъм на феновете и треньорския щаб.

След като прекара три седмици извън терена заради сериозно разтежение на връзките на десния глезен, получено по време на убедителната победа с 3:0 над Челси на 17 март, младият нападател Баркола отново е на разположение на Луис Енрике.

Преди неприятната травма, френският национал демонстрираше впечатляваща форма и бе сред най-резултатните играчи на тима.

Заради контузията си Баркола пропусна и приятелските срещи на националния отбор на Франция в САЩ, където „петлите“ записаха победи над Бразилия (2:1) и Колумбия (3:1). Сега обаче той е готов да се включи в битката срещу Ливърпул и да помогне на ПСЖ в преследването на европейска слава.

Още един добър знак за парижани е възстановяването на Сени Маюлю, който също се присъедини към тренировъчния процес след травма на десния прасец. За съжаление, испанският полузащитник Фабиен Руис все още лекува контузия в коляното и няма да бъде на разположение за предстоящия сблъсък.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

