ПСЖ получи ценен тласък преди сблъсъка с Ливърпул: Баркола и Маюлю отново на линия

Пари Сен Жермен получи отлични новини в навечерието на ключовия четвъртфинален двубой от Шампионската лига срещу Ливърпул. Две от важните фигури в състава на френския шампион – Брадли Баркола и Сени Маюлю – се завърнаха към пълноценни тренировки, което вдъхва оптимизъм на феновете и треньорския щаб.

След като прекара три седмици извън терена заради сериозно разтежение на връзките на десния глезен, получено по време на убедителната победа с 3:0 над Челси на 17 март, младият нападател Баркола отново е на разположение на Луис Енрике.

Преди неприятната травма, френският национал демонстрираше впечатляваща форма и бе сред най-резултатните играчи на тима.

Заради контузията си Баркола пропусна и приятелските срещи на националния отбор на Франция в САЩ, където „петлите“ записаха победи над Бразилия (2:1) и Колумбия (3:1). Сега обаче той е готов да се включи в битката срещу Ливърпул и да помогне на ПСЖ в преследването на европейска слава.

Още един добър знак за парижани е възстановяването на Сени Маюлю, който също се присъедини към тренировъчния процес след травма на десния прасец. За съжаление, испанският полузащитник Фабиен Руис все още лекува контузия в коляното и няма да бъде на разположение за предстоящия сблъсък.