Съдийската комисия разясни спорните моменти от мача Берое – ЦСКА: Имаше ли ощетяване?

Вълненията около двубоя между Берое и ЦСКА (0:3) от 28-ия кръг на efbet Лига не стихват, а феновете на заралии продължават да се питат: „Бяха ли порязани домакините?“ След бурните реакции и претенции за спорни съдийски решения, Съдийската комисия към БФС излезе с официално становище, което хвърля светлина върху най-обсъжданите ситуации от срещата под Аязмото.

Първият спорен епизод, който разбуни духовете, бе ситуацията с Адриан Лапеня и Факундо Аларкон. Домакините настояваха за директен червен картон за защитника на „червените“, след като Аларкон бе съборен в близост до наказателното поле. Според анализа на Съдийската комисия, нападателят на Берое (№15) успява да отнеме топката от Лапеня (№4), който се подхлъзва и пада. Аларкон използва падането на съперника, за да провокира контакт и евентуално да издейства фаул и изгонване. Главният съдия Тодор Киров обаче е позициониран отлично и преценява, че ситуацията не изисква санкция, тъй като друг играч на Берое (№8) има възможност да стреля към вратата. Кадрите ясно показват, че нарушение от страна на Лапеня няма, категорични са от комисията.

Втората гореща точка бе претенцията за дузпа за игра с ръка на капитана на ЦСКА. От Съдийската комисия обясняват, че ръката на защитника първоначално е в естествена позиция върху гърдите, но впоследствие се движи надолу към топката, която променя траекторията си след контакт. Въпреки че има нападател на Берое, който закрива видимостта, защитникът би могъл да реагира и да избегне докосването. Въпреки това, не се установява умишлена игра с ръка, а ситуацията остава дискусионна. Според експертите, и двете решения – да се отсъди или не дузпа – са защитими, но по-логично би било да се даде наказателен удар в полза на Берое.

Съдийската комисия разгледа и други ключови моменти от 28-ия кръг. При дузпата за Лудогорец срещу ЦСКА 1948, решението да не се показва втори жълт картон на Петър Витанов бе определено като напълно правилно. Нарушението не е било в ситуация на обещаваща атака, нито е било безразсъдно, което изключва дисциплинарна санкция. В срещата между Спартак Варна и Ботев Пловдив, червеният картон за вратаря Максим Ковальов бе потвърден като коректен – стражът играе с ръка извън наказателното поле и спира сигурен гол.

След детайлния разбор на спорните моменти, Съдийската комисия внесе яснота и аргументирано обоснова решенията на реферите. Въпреки това, някои ситуации остават на ръба на интерпретацията и със сигурност ще продължат да бъдат тема на футболни дебати.