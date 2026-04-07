Спартак Плевен се мести в Ловеч

7 Април, 2026 18:03 802 6

Тимът ще домакинства там до края на текущия сезон

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Важна промяна за феновете на футбола в Плевен! Заради строително-ремонтни работи на стадион "Плевен", любимият "Спартак" Плевен ще бъде принуден да посреща своите съперници на нов терен.

Според официално решение на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, взето на 7 април 2026 г., плевенският тим ще играе домакинските си мачове на Градския стадион в Ловеч до края на сезон 2025/2026.

Тази временна ротация се налага след становище на Лицензионната комисия при БФС, която отчете невъзможността стадион "Плевен" да приема футболни срещи поради текущите реконструкции.

Така, докато модернизацията на спортното съоръжение в Плевен тече с пълна сила, "синьо-белите" ще разчитат на гостоприемството на ловешкия стадион. Феновете на "Спартак" Плевен ще трябва да изминат няколко десетки километра, за да подкрепят отбора си, но надеждите са, че обновеният стадион в родния град ще предложи още по-добри условия и незабравими футболни емоции в бъдеще.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да ге

    И на стадиона в Крушовица да играят никой няма да разбере

    18:13 07.04.2026

  • 2 Да, да

    Няколко десетки километра?! Само 30. Стотици, хиляди, можем да кажем!

    18:22 07.04.2026

  • 3 Ариел

    От Плевен до Ловеч се стига за 30 минути.

    18:28 07.04.2026

  • 4 Възраждане

    Разбира се. След като местния Литекс се премести в София барабар с целия оркестър на Гриша Ганчев, стадионът бижу трябва да се ползва отново

    18:29 07.04.2026

  • 5 Герп боклуци

    Гербарите се опитват да привлекат още няколко гласа

    18:32 07.04.2026

  • 6 Хаха

    За какво го ремонтират тоя стадион, то Спартак Пл. изпада и догодина е при аматьорите

    18:46 07.04.2026

