Спартак Плевен се мести в Ловеч

Важна промяна за феновете на футбола в Плевен! Заради строително-ремонтни работи на стадион "Плевен", любимият "Спартак" Плевен ще бъде принуден да посреща своите съперници на нов терен.

Според официално решение на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, взето на 7 април 2026 г., плевенският тим ще играе домакинските си мачове на Градския стадион в Ловеч до края на сезон 2025/2026.

Тази временна ротация се налага след становище на Лицензионната комисия при БФС, която отчете невъзможността стадион "Плевен" да приема футболни срещи поради текущите реконструкции.

Така, докато модернизацията на спортното съоръжение в Плевен тече с пълна сила, "синьо-белите" ще разчитат на гостоприемството на ловешкия стадион. Феновете на "Спартак" Плевен ще трябва да изминат няколко десетки километра, за да подкрепят отбора си, но надеждите са, че обновеният стадион в родния град ще предложи още по-добри условия и незабравими футболни емоции в бъдеще.