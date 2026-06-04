Берое с официален лиценз за Втора лига

След седмици на напрежение и неизвестност, футболният клуб Берое Стара Загора получи дългоочаквания професионален лиценз за участие във Втора лига през сезон 2026/27. Решението идва, след като Апелативната комисия към Българския футболен съюз отмени предишния отказ на Лицензионната комисия, с което върна надеждите на феновете и ръководството на клуба.

В основата на положителния развой стоят новопредставени документи и доказателства, които старозагорският клуб предостави на компетентните органи. Благодарение на усилията на ръководството, Берое успя да изчисти значителна част от своите финансови задължения, което бе едно от основните условия за получаване на лиценз.

В официалното становище се посочва, че лицензът се издава на основание чл. 14, т. 2, б. „д“ от Наредбата за национално клубно лицензиране (издание 2025 г.), при условие че Берое стриктно спазва разпоредбите на чл. 50 и чл. 66 от същата наредба.