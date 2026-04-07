Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Христо Стоичков: Милан идва за откриването на новия стадион на ЦСКА, Барселона също може да гостува в София

Христо Стоичков: Милан идва за откриването на новия стадион на ЦСКА, Барселона също може да гостува в София

7 Април, 2026 20:23 1 131 12

Новата база на ЦСКА ще бъде сред най-съвременните спортни съоръжения в региона, обеща футболната легенда

Христо Стоичков: Милан идва за откриването на новия стадион на ЦСКА, Барселона също може да гостува в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарният Христо Стоичков отново прикова вниманието на спортната общественост, след като разкри вълнуващи новини за бъдещето на ЦСКА и развитието на детско-юношеския футбол у нас. След финала на международния детски турнир в Етрополе, Камата сподели пред медиите, че Милан ще бъде специален гост на откриването на новия стадион "Българска армия", а не е изключено и Барселона да пристигне в София за мач с ветераните на "червените".

"Щом новината е излязла, значи има истина – Милан ще дойде за откриването на новия стадион. Работим усилено да превърнем това събитие в истински празник не само за първия отбор, но и за ветераните. Водим разговори и с други големи клубове, сред които е и Барселона", заяви Стоичков, подчертавайки мащаба на предстоящото събитие.

Тази година над 800 деца от 77 отбора се включиха в първото издание на международния турнир в Етрополе, който се превърна в истински футболен празник за малки и големи. Стоичков не скри гордостта си от успеха на инициативата: "Благодаря на всички – от организаторите до родителите и най-малките участници. Това е огромна стъпка напред за нашия град и за развитието на младите таланти." Той разкри, че през годините през академията са преминали над 20 футболисти, сред които Митко Евтимов, Митов, Ивайло Чочев и Антонио Вутов. "Гордея се, че в малък град като нашия успяхме да изградим такава школа. В момента около 70 деца живеят, учат и тренират тук целогодишно", допълни Стоичков.

Новата база на ЦСКА ще бъде сред най-съвременните спортни съоръжения в региона, обеща футболната легенда. "Ще има нови терени, модерни съблекални и отлични условия за подготовка. Идеята е всички да бъдат обединени на едно място, за да се създаде истински отборен дух и усещане за семейство", подчерта той.

Стоичков обърна внимание и на значимостта на масовия спорт сред подрастващите. "Работя по програма на FIFA, която цели да върне футбола в училищата. Важно е да извадим децата от телефоните и да ги върнем към спорта. Само така ще усетят магията на играта", категоричен бе той. По думите му, институциите трябва да играят ключова роля в този процес: "Не е достатъчно само училищата да се ангажират – нужна е подкрепа от Министерството на спорта и цялата държава."

Стоичков не пропусна да похвали школата на Джика Хаджи в Румъния, която бе сред гостите на турнира. "Те са пример за отлична организация и модерна база. Оттам излизат национални състезатели – това е модел, към който и ние се стремим", завърши той.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    8 10 Отговор
    Христо що не си почиваш вече ..трябва да осъзнаваш вече харесването и натрапването 2545

    20:39 07.04.2026

  • 2 ИвоТонев

    12 4 Отговор
    Милан и Барселона да донесат една козирка за 0б0pa на народа,че нямат

    Коментиран от #3, #4

    20:44 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Красимир Петров

    13 3 Отговор
    На стадиона на ЛеФски ще гостуват от Бдин Видин

    20:57 07.04.2026

  • 6 6969777

    7 6 Отговор
    БарЦелона ли?)

    21:16 07.04.2026

  • 7 6969777

    7 5 Отговор
    Ша има ли примоция от лютенички и наденички да спичелим

    Коментиран от #9

    21:18 07.04.2026

  • 8 Шизофен 1914

    9 3 Отговор
    Кои са тези Милан и Барселона?
    Аз знам велики отбори, като:
    Динамо, Витоша, Лафчис 2016. И Лесни Ново начало

    Коментиран от #12

    21:24 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бахтимир

    4 2 Отговор
    Бурканче лютеничка на всяка седалка ! Хем и тематично червена ! Може и етикета да смените и да сложите на оня кухал Пената. Простичко, за прости хора !

    Коментиран от #11

    22:45 07.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Левски 1914

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шизофен 1914":

    Литекс, Литекс, доведения Литекс от Микре, който играе с лиценза на Етрополе!

    06:30 08.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове