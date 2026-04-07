Христо Стоичков: Милан идва за откриването на новия стадион на ЦСКА, Барселона също може да гостува в София

Легендарният Христо Стоичков отново прикова вниманието на спортната общественост, след като разкри вълнуващи новини за бъдещето на ЦСКА и развитието на детско-юношеския футбол у нас. След финала на международния детски турнир в Етрополе, Камата сподели пред медиите, че Милан ще бъде специален гост на откриването на новия стадион "Българска армия", а не е изключено и Барселона да пристигне в София за мач с ветераните на "червените".
"Щом новината е излязла, значи има истина – Милан ще дойде за откриването на новия стадион. Работим усилено да превърнем това събитие в истински празник не само за първия отбор, но и за ветераните. Водим разговори и с други големи клубове, сред които е и Барселона", заяви Стоичков, подчертавайки мащаба на предстоящото събитие.
Тази година над 800 деца от 77 отбора се включиха в първото издание на международния турнир в Етрополе, който се превърна в истински футболен празник за малки и големи. Стоичков не скри гордостта си от успеха на инициативата: "Благодаря на всички – от организаторите до родителите и най-малките участници. Това е огромна стъпка напред за нашия град и за развитието на младите таланти." Той разкри, че през годините през академията са преминали над 20 футболисти, сред които Митко Евтимов, Митов, Ивайло Чочев и Антонио Вутов. "Гордея се, че в малък град като нашия успяхме да изградим такава школа. В момента около 70 деца живеят, учат и тренират тук целогодишно", допълни Стоичков.
Новата база на ЦСКА ще бъде сред най-съвременните спортни съоръжения в региона, обеща футболната легенда. "Ще има нови терени, модерни съблекални и отлични условия за подготовка. Идеята е всички да бъдат обединени на едно място, за да се създаде истински отборен дух и усещане за семейство", подчерта той.
Стоичков обърна внимание и на значимостта на масовия спорт сред подрастващите. "Работя по програма на FIFA, която цели да върне футбола в училищата. Важно е да извадим децата от телефоните и да ги върнем към спорта. Само така ще усетят магията на играта", категоричен бе той. По думите му, институциите трябва да играят ключова роля в този процес: "Не е достатъчно само училищата да се ангажират – нужна е подкрепа от Министерството на спорта и цялата държава."
Стоичков не пропусна да похвали школата на Джика Хаджи в Румъния, която бе сред гостите на турнира. "Те са пример за отлична организация и модерна база. Оттам излизат национални състезатели – това е модел, към който и ние се стремим", завърши той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:39 07.04.2026
2 ИвоТонев
Коментиран от #3, #4
20:44 07.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Красимир Петров
20:57 07.04.2026
6 6969777
21:16 07.04.2026
7 6969777
Коментиран от #9
21:18 07.04.2026
8 Шизофен 1914
Аз знам велики отбори, като:
Динамо, Витоша, Лафчис 2016. И Лесни Ново начало
Коментиран от #12
21:24 07.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бахтимир
Коментиран от #11
22:45 07.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Левски 1914
До коментар #8 от "Шизофен 1914":Литекс, Литекс, доведения Литекс от Микре, който играе с лиценза на Етрополе!
06:30 08.04.2026