Дарвин Нунес с възможно завръщане във Висшата лига

7 Април, 2026 20:50 1 079 0

Дали Челси ще успее да привлече бившата звезда на Ливърпул?

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дарвин Нунес, който през лятото на 2025 година напусна Ливърпул и пое към Ал-Хилал, отново е в полезрението на английските грандове. Според информация на TEAMtalk, Челси проявява сериозен интерес към уругвайския нападател и планира да го привлече още през този трансферен прозорец.

След пристигането на Карим Бензема в Ал-Хилал, 26-годишният Нунес все по-често остава извън титулярния състав, което го кара да преосмисли бъдещето си. Желанието му да се завърне на европейската сцена е очевидно, като основен приоритет за него остава редовната игрова практика и възможността да бъде ключова фигура в отбора.

Любопитен детайл е, че Нунес е склонен дори да намали финансовите си претенции, за да осъществи трансфера. За уругваеца парите остават на заден план, а стремежът към футболно развитие и изява на най-високо ниво го мотивира да търси ново предизвикателство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

