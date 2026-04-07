Дарвин Нунес с възможно завръщане във Висшата лига

Дарвин Нунес, който през лятото на 2025 година напусна Ливърпул и пое към Ал-Хилал, отново е в полезрението на английските грандове. Според информация на TEAMtalk, Челси проявява сериозен интерес към уругвайския нападател и планира да го привлече още през този трансферен прозорец.

След пристигането на Карим Бензема в Ал-Хилал, 26-годишният Нунес все по-често остава извън титулярния състав, което го кара да преосмисли бъдещето си. Желанието му да се завърне на европейската сцена е очевидно, като основен приоритет за него остава редовната игрова практика и възможността да бъде ключова фигура в отбора.

Любопитен детайл е, че Нунес е склонен дори да намали финансовите си претенции, за да осъществи трансфера. За уругваеца парите остават на заден план, а стремежът към футболно развитие и изява на най-високо ниво го мотивира да търси ново предизвикателство.