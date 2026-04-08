Карагарен за мача с Левски: Ще се надиграваме на "Герена"

Лидерът на Арда Бирсент Карагарен излиза в пореден мач срещу Левски в своята солидна кариера. Той даде интервю за предаването „Преди кръга“ по DIEMA SPORT, в което разкри своите очаквания за гостуването на „Герена“ утре в 20:30 часа.

„Радващото е, че спечелихме мача с Монтана, защото беше много важен за нас. Още преди срещата, в друго интервю, бях казал, че този двубой ще е много труден, защото трябваше да спечелим на всяка цена. Когато трябва да биеш на всяка цена, има по-голямо напрежение. Желаехме повече победата и е радващо, че спечелихме днес“, започна 33-годишното крило.

„Още не сме се класирали на 100% за топ 8, но с победата над Монтана нашият шанс стана по-голям. Красивите голове? Просто импровизирам и Господ ми помага“, каза той.

Какво е казал на треньора на вратарите в Монтана Димитър Атанасовски преди мача с Арда? „С бате Дима бяхме заедно в ЦСКА 1948. С него сме големи приятели и сега му казах да подготви добре вратарите на Монтана“, каза с усмивка асът на Арда.

„Треньорите ни се стремят на ду държат будни всеки мач и да можем да печелим. Знаете, че в началото на сезона изгубихме доста точки, като дължа това на участието ни в Европа. Стигнахме далеч, повече, отколкото аз лично очаквах. Играхме плейоф в Лигата на конференциите, и може би заради това изгубихме доста точки. Сега е време да наваксаме с точките, за да си изпълним целите“, добави Карагарен.

„Конкуренцията в Арда е много голяма. Всеки се бори за мястото си. Трябва да видите как се играе... На треньора му е трудно кой да пусне в титулярните 11, защото, който и да излезе на крилото, все прави нещо“, каза още той.

Карагараен има 4 гола и 3 асистенции срещу Левски в своята кариера на ниво efbet Лига. „Очакват ни два много трудни мача, играем с двата най-силни отбора в първенството. Ще ни е трудно, но ще си надиграваме. Всеки мач играем на 100%, ясно е, че стадионът ще е пълен, Левски иска да стане шампион. Те играят добър футбол, имат доста добри играчи. Излизаме на „Герена“ да се надиграваме, нека по-добрият спечели“, завърши Карагарен.