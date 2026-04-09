Спортът по ТВ в четвъртък (9 април)

9 Април, 2026 07:09 906 0

Павел Ковачев

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 4

15.30 Локомотив (Сф) – Берое Диема спорт

16.30 Колоездене: Обиколка на Баския, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

18.00 Лудогорец – Черно море Диема спорт

19.00 Волейбол, Локомотив Авиа – Нефтохимик МАХ Спорт 2

19.30 Баскетбол, Апоел (ТА) – Олимпиакос МАХ Спорт 1

19.45 Райо Валекано – АЕК МАХ Спорт 3

20.00 Голф, Европейски тур Нова спорт

20.30 Левски – Арда Диема спорт

21.45 Баскетбол, Валенсия – Панатинайкос МАХ Спорт 1

22.00 Шахтьор – Алкмаар МАХ Спорт 2

22.00 Болоня – Астън Вила МАХ Спорт 3

22.00 Кристъл Палас – Фиорентина МАХ Спорт 4

22.00 Порто – Нотингам Би Ти Ви Екшън

22.00 Фрайбург – Селта Ринг


