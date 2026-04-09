Феновете на ЦСКА с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

Феновете на ЦСКА организират шествие преди предстоящия на 13 април мач от 30-ия кръг на efbet Лига срещу Левски.

"Армейци,

С оглед наближаващото дерби в понеделник и установените от нас традиции напоследък, свързани с едно емблематично за червената публика място в центъра на София, бихме искали да ви информираме, че Северната трибуна организира шествие за мача срещу синята сбирщина.

Започваме да се събираме след 12:00 часа на "Иван Асен" около добре познатите вече за вас наши фен магазин и бар, а малко по-късно ще потеглим заедно като юмрук към Националния стадион. Призоваваме за масирано присъствие и нашето желание е огромно червено море да залее Царевец и да покажем отново на всички силата на обединената червена общност, чиято единствена роля е да доминира навсякъде.

Съвсем скоро ни предстои да се завърнем там, където принадлежим и трябва да показваме ежедневно мащабите, които ще се стремим да постигаме заедно с вас. Доведи приятел, роднина, ела и бъди част от нас в този важен за клуба и трибуната ден! ВСИЧКИ НА МАЧА!", призова "Трибуна Сектор "Г".