Феновете на ЦСКА с шествие и надъхващи думи преди мача с Левски

9 Април, 2026 13:29 912 6

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на ЦСКА организират шествие преди предстоящия на 13 април мач от 30-ия кръг на efbet Лига срещу Левски.

"Армейци,

С оглед наближаващото дерби в понеделник и установените от нас традиции напоследък, свързани с едно емблематично за червената публика място в центъра на София, бихме искали да ви информираме, че Северната трибуна организира шествие за мача срещу синята сбирщина.

Започваме да се събираме след 12:00 часа на "Иван Асен" около добре познатите вече за вас наши фен магазин и бар, а малко по-късно ще потеглим заедно като юмрук към Националния стадион. Призоваваме за масирано присъствие и нашето желание е огромно червено море да залее Царевец и да покажем отново на всички силата на обединената червена общност, чиято единствена роля е да доминира навсякъде.

Съвсем скоро ни предстои да се завърнем там, където принадлежим и трябва да показваме ежедневно мащабите, които ще се стремим да постигаме заедно с вас. Доведи приятел, роднина, ела и бъди част от нас в този важен за клуба и трибуната ден! ВСИЧКИ НА МАЧА!", призова "Трибуна Сектор "Г".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ФАКТИ

    3 4 Отговор
    Слаб треньор,държи се с играчите като с приятели и от там идват мъките.

    13:41 09.04.2026

  • 2 Гунди

    7 8 Отговор
    Е, наистина сте червени боклуци! Злобари! 7:1, 7:2

    13:46 09.04.2026

  • 3 Левски 1914

    8 8 Отговор
    Вие принадлежите на Ловеч и трябва да се върнете там!

    Коментиран от #6

    13:46 09.04.2026

  • 4 Леле тая

    6 3 Отговор
    злоба ще ви изяде отвътре. Изпускате титлата ...

    14:15 09.04.2026

  • 5 Казанлъшкия

    6 6 Отговор
    Смешници и комунисти. Сега и оранжеви, припознали отбор бил ги с 8:0. :) И крият истината от малките си фенове ,че са Литекс , който през 2016г. Ганчев доведе на Армията и му смениха името на ЦСКА -София. Пък ако искат и Реал Мадрид да се наричат, остават си Литекс завинаги.

    14:17 09.04.2026

  • 6 Психо

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Левски 1914":

    Итиии принадлежиш на ПД защо не се връщаш там

    14:34 09.04.2026

