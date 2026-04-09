Арне Слот: Имахме късмет, че не загубихме по-тежко

9 Април, 2026 07:07 915 3

  • арне слот-
  • футбол-
  • ливърпул-
  • псж-
  • шампионска лига

Ако анализираме мача като цяло, мисля, че имахме късмет да загубим само с 0:2

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира представянето на своя отбор при загубата от Пари Сен Жермен. Мърсисайдци отстъпиха с 0:2 в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига, игран в Париж.

„Ако анализираме мача като цяло, мисля, че имахме късмет да загубим само с 0:2. Първият гол ни удари тежко. Смятам, че не всичко е загубено за нас, предстои ни реванш на „Анфийлд“, в който нещата могат да се обърнат", заяви Слот.

„Гледах вчерашния мач между Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен), в който Мануел Нойер направи невероятни спасявания. Мамардашвили стори същото днес", похвали стража на своя отбор Слот.

"Срещу отбор като ПСЖ няма как да е лесно. Трябва всички на терена да се трудят постоянно, за да се надяаш на добър резултат", подчерта наставникът на Ливърпул.

"Искаме да създаваме много повече положения, но нямахме особено много възможности. Много пъти се опитвахме да ги пресираме високо, но те ни надиграваха в единоборствата. Мисля, че същото се случи и през второто полувреме", обясни нидерландецът.

Реваншът на "Анфийлд" ще се изиграе на 14 април.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СПРАВЕДЛИВ

    5 0 Отговор
    ТРЪГВАЙ СИ ВЕ ЛЕШПЕР

    07:48 09.04.2026

  • 2 Адолф

    1 0 Отговор
    Спешно трябва да се търси нов треньор. Тоя не е за Ливърпул. Явно миналогодишните резултати се дължаха на набраната инерция от предишния треньор.

    09:24 09.04.2026

  • 3 Споко,

    0 0 Отговор
    има втори мач.

    09:28 09.04.2026

