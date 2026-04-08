Христо Янев взе наказан в групата за днешния си мач на ЦСКА

8 Април, 2026 12:59 771 2

Крилото получи петия си жълт картон от началото на сезона в миналия двубой срещу Берое и е наказан за днешния мач

Павел Ковачев

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата на тима за днешното гостуване на Монтана. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион “Огоста” в 18:00 часа.

Любопитното е, че в групата за двубоя попада Мохамед Брахими. Крилото получи петия си жълт картон от началото на сезона в миналия двубой срещу Берое и е наказан за днешния мач. Така той няма да може да вземе участие в срещата на "Огоста", но въпреки това е сред избраниците на Христо Янев.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас


Свързани новини


  • 1 Някой

    Може просто да не е разбрал. Ако го пусне служебна загуба. Системата трябва да е автоматизирана и да се проверява някъде. Елементарни бази.

    13:51 08.04.2026

  • 2 Някой

    Списъкът е от 21 играча, а май са позволени 9 на резервна скамейка плюс 11 на терена или сумарно 20. Може просто да го вика да е с отбора.

    14:07 08.04.2026

