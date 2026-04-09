Луис Енрике след победата над Ливърпул: Трябваше да им вкараме повече голове

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази мнение, че отборът му е можел да отбележи повече попадения срещу Ливърпул в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионска лига, завършил 2:0.

„Разбира се, че е жалко. Изиграхме страхотен мач пред нашите фенове. Представихме се много добре и заслужавахме да вкараме повече голове. Но това е Шампионската лига. Доволни сме, но предстои и реванш“, заяви Луис Енрике.

„Изненадващо е, че Ливърпул играе по този начин, те се променят. Свикнали сме противниците да се адаптират към нашия стил", коментира испанският специалист.

„Независимо от стадиона или мача, целта на ПСЖ винаги е победата. Това е специален стадион, но сме доволни от това, което постигнахме днес“, добави треньорът на парижани.

Реваншът на "Анфийлд" ще се състои на 14 април.

ПСЖ и Ливърпул се срещнаха в Шампионската лига и през миналия сезон, като френският тим продължи напред след изпълнение на дузпи.