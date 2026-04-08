Време е за поредния епизод на пловдивското дерби: Ботев посреща Локомотив

Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в най-интересния сблъсък от 29-ия кръг на efbet Лига. Битката за Пловдив ще започне в 20:30 часа и ще бъде предавана в ефира на Диема спорт. Главен съдия на двубоя е Любослав Любомиров.

Макар и двата състава да влизат в мача в преследване на трите точки, целите им в класирането се различават. „Канарите“ нямат право на грешка, ако искат да запазят живи надеждите си за място в топ 8 преди края на редовния сезон. „Смърфовете“ от своя страна се стремят да затвърдят петата си позиция и да удържат натиска на Черно море, което би им осигурило участие в баражите за европейските турнири.

Ентусиазмът при домакините е на високо ниво след категоричното 5:0 срещу Спартак Варна. Звездата Тодор Неделев е в отлична форма, а Саломон Калу загатна за класата си с две попадения в миналия кръг. Добрите новини за наставника Лъчезар Балтанов се допълват от завръщането на Никола Илиев, като се очаква и Антоан Конте да бъде в групата за мача.

Въпреки победата над Локомотив София с попадение на Жоел Цварц, съставът на „смърфовете“ е разкъсван от кадрови проблеми. Локомотив ще бъде без наказания Ефе Али и контузените Димитър Илиев, Калоян Костов, Енцо Еспиноса и Крист Лонгвил. Единственият лъч надежда е вероятното завръщане на защитника Лукас Риян.

В началото на годината Локомотив надви градския си съперник, елиминирайки го на 1/4-финалите за Sesame Купа на България с минималното 1:0 след гол на Парвиз Умарбаев, а двубоят между двата тима от първенството не завърши и бе присъдена служебна победа на Ботев.