Ибрахима Конате избира да остане на "Анфийлд": Ливърпул близо до нов договор с френския бранител

Ливърпул е на прага да задържи един от ключовите си защитници – Ибрахима Конате, който е все по-решен да продължи кариерата си на "Анфийлд". Според авторитетното френско издание "Екип", 26-годишният национал на Франция е склонен да преподпише с мърсисайдци, въпреки засиления интерес от страна на испански футболни колоси.

Въпреки слуховете за евентуален трансфер в Ла Лига, Конате изглежда отдаден на Ливърпул и желае да финализира новия си контракт преди старта на Световното първенство през 2026 година. Настоящият му договор изтича на 30 юни 2026 г., но клубът и играчът вече водят активни преговори за удължаване на сътрудничеството.

Френският централен защитник се присъедини към Ливърпул през лятото на 2021 г. и оттогава се утвърди като основна фигура в отбраната на "червените". През сезон 2025/26 Конате има 42 изиграни срещи и е реализирал два гола – постижение, което допълнително повишава неговата стойност на трансферния пазар.

По данни на Transfermarkt, цената му в момента възлиза на внушителните 50 милиона евро.