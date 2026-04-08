Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ибрахима Конате избира да остане на "Анфийлд": Ливърпул близо до нов договор с френския бранител

8 Април, 2026 17:26 587 2

  • ибрахима конате-
  • ливърпул-
  • нов договор-
  • трансфер-
  • защитник-
  • анфийлд-
  • световно първенство 2026-
  • transfermarkt-
  • футболни новини

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул е на прага да задържи един от ключовите си защитници – Ибрахима Конате, който е все по-решен да продължи кариерата си на "Анфийлд". Според авторитетното френско издание "Екип", 26-годишният национал на Франция е склонен да преподпише с мърсисайдци, въпреки засиления интерес от страна на испански футболни колоси.

Въпреки слуховете за евентуален трансфер в Ла Лига, Конате изглежда отдаден на Ливърпул и желае да финализира новия си контракт преди старта на Световното първенство през 2026 година. Настоящият му договор изтича на 30 юни 2026 г., но клубът и играчът вече водят активни преговори за удължаване на сътрудничеството.

Френският централен защитник се присъедини към Ливърпул през лятото на 2021 г. и оттогава се утвърди като основна фигура в отбраната на "червените". През сезон 2025/26 Конате има 42 изиграни срещи и е реализирал два гола – постижение, което допълнително повишава неговата стойност на трансферния пазар.

По данни на Transfermarkt, цената му в момента възлиза на внушителните 50 милиона евро.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МърсиСайд

    2 0 Отговор
    хахаха, ключов дърводелец ..................

    17:59 08.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове