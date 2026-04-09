Ас на Ливърпул: Единственото хубаво е, че има и втори мач

9 Април, 2026 08:24 904 3

Имахме няколко възможности за контраатаки, при които можехме да се справим по-добре

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg


Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели мнението си след поражението на тима с 0:2 от Пари Сен Жермен в първия четвъртфинален двубой от Шампионската лига.

„Разбира се, не съм доволен от загубата в този мач. Единственият позитивен момент е, че следващата седмица имаме още един двубой", заяви Ван Дайк.

"Беше трудно. Имахме няколко възможности за контраатаки, при които можехме да се справим по-добре. Футболистите на ПСЖ постоянно се движат по терена. Необходимо е да си взаимодействаме добре и да следим съперника. На „Анфийлд“ можем да контролираме топката по-добре“, добави нидерландецът.

Реваншът между Ливърпул и ПСЖ ще се състои на 14 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 някой пак не е в час

    0 0 Отговор
    мача завърши 2:0 а не 0:2

    09:01 09.04.2026

  • 2 Фен на Ливърпул

    1 0 Отговор
    И какво като има втори мач? Пак ще паднем с този некадърен и страхлив треньор.

    09:15 09.04.2026

  • 3 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    След двете нагло несвирени дузпи за ПСЖ очаквам арбитропедалът на втория мач да подсвирне поне три измислени дузпи за Пул, с което нещата да си дойдат на правилното УЕФА-място😂😂😂

    10:57 09.04.2026

