Ас на Ливърпул: Единственото хубаво е, че има и втори мач



Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели мнението си след поражението на тима с 0:2 от Пари Сен Жермен в първия четвъртфинален двубой от Шампионската лига.

„Разбира се, не съм доволен от загубата в този мач. Единственият позитивен момент е, че следващата седмица имаме още един двубой", заяви Ван Дайк.

"Беше трудно. Имахме няколко възможности за контраатаки, при които можехме да се справим по-добре. Футболистите на ПСЖ постоянно се движат по терена. Необходимо е да си взаимодействаме добре и да следим съперника. На „Анфийлд“ можем да контролираме топката по-добре“, добави нидерландецът.

Реваншът между Ливърпул и ПСЖ ще се състои на 14 април.