Ас на Ливърпул: Единственото хубаво е, че има и втори мач

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели мнението си след поражението на тима с 0:2 от Пари Сен Жермен в първия четвъртфинален двубой от Шампионската лига.
„Разбира се, не съм доволен от загубата в този мач. Единственият позитивен момент е, че следващата седмица имаме още един двубой", заяви Ван Дайк.
"Беше трудно. Имахме няколко възможности за контраатаки, при които можехме да се справим по-добре. Футболистите на ПСЖ постоянно се движат по терена. Необходимо е да си взаимодействаме добре и да следим съперника. На „Анфийлд“ можем да контролираме топката по-добре“, добави нидерландецът.
Реваншът между Ливърпул и ПСЖ ще се състои на 14 април.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой пак не е в час
09:01 09.04.2026
2 Фен на Ливърпул
09:15 09.04.2026
3 Тити на Кака
10:57 09.04.2026