Ян-Кристиан Дреезен: Компани и Нойер – ключът към триумфа на Байерн срещу Реал

Изминалата вечер в Мадрид донесе заслужени похвали за треньора на Байерн Мюнхен Венсан Компани и капитана Мануел Нойер. Изпълнителният директор на баварския гранд Ян-Кристиан Дреезен не скри възхищението си от двамата лидери след драматичната победа с 2:1 над Реал в първия четвъртфинален сблъсък от Шампионската лига.

На специална вечеря след двубоя, Дреезен се обърна към Компани с топли думи: „Венсан, всички сме ти дълбоко признателни! Подготви отбора безупречно – тактически, психически, във всеки детайл. Това беше истински шедьовър на колективния дух и професионализъм.“

Изпълнителният директор не пропусна да отличи и стража на Байерн: „Имахме нещо, което Реал Мадрид не можа да противопостави – нашият невероятен вратар. Мануел, ти беше феноменален! Твоите спасявания ни дадоха предимството, което ни трябваше. Водим само с един гол, но предстои още един решителен мач след седмица.“