Байерн Мюнхен на крачка от нов трансфер: Натаниел Браун все по-близо до "Алианц Арена"

Байерн Мюнхен е на финалната права в опитите си да привлече една от най-желаните млади звезди на Бундеслигата – Натаниел Браун. Според авторитетното издание "Билд", разговорите между баварците и Айнтрахт Франкфурт са достигнали напреднал етап, като двете страни вече обсъждат последните детайли по евентуалния трансфер.

Байерн е отправил оферта, надхвърляща 50 милиона евро, докато "орлите" от Франкфурт държат на сума от 65 милиона. Въпреки това, атмосферата на диалога е конструктивна и оптимизмът за скорошно споразумение расте с всеки изминал ден. Очаква се, че ако бъде постигнат консенсус, финалните стъпки по сделката ще бъдат реализирани светкавично.

Големият въпрос, който вълнува феновете, е дали трансферът ще бъде официализиран преди началото на участието на Германия на Световното първенство по футбол. Байерн вече е подготвен да организира медицинските тестове на Браун дори в САЩ, ако се наложи, за да не губи ценно време.

22-годишният Натаниел Браун се утвърди като един от най-обещаващите защитници в германския елит. Със своята гъвкавост, той може да бъде използван както като ляв бек, така и като ляво крило или дори десен защитник – истински универсален войник на терена. Неслучайно Байерн го е поставил на върха на своя трансферен списък за това лято.