Фабиан Руис разбуни духовете в ПСЖ с отказ да играе контузен

8 Април, 2026 18:06 782 0

Луис Енрике заяви пред медиите, че клубът ще даде нужното време на 30-годишния полузащитник да възвърне оптималната си форма

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският полузащитник на Пари Сен Жермен - Фабиан Руис се оказа в центъра на неочакван скандал. Според информации от френските медии, ръководството на клуба е останало крайно разочаровано от решението на Руис да не се завърне на терена, въпреки че медицинският щаб е дал зелена светлина за неговото възстановяване.

Източници, близки до клуба, разкриват, че Руис е отказал да играе с болки в лявото коляно, въпреки настояванията на треньорския щаб. Това решение е предизвикало сериозно недоволство сред ръководителите на ПСЖ, които смятат, че испанецът вече е напълно готов за игра и е можел да се включи още в последния двубой от Лига 1 срещу Тулуза.

Още по-голямо напрежение настъпи, след като стана ясно, че Руис ще пропусне и първия четвъртфинален сблъсък срещу Ливърпул в Шампионската лига. Официално от клуба обявиха, че халфът ще продължи да тренира по индивидуална програма, докато не се почувства напълно възстановен.

Любопитното е, че контузията на Руис, получена през януари, първоначално бе определена като лека – просто натъртване на коляното. Въпреки това, испанският национал не е записал нито една минута за ПСЖ или националния отбор на Испания от началото на годината. Това рязко контрастира с миналия сезон, когато Руис бе сред ключовите фигури в състава, изигравайки 61 мача и допринасяйки за историческия требъл на парижани.

В опит да потуши напрежението, старши треньорът Луис Енрике заяви пред медиите, че клубът ще даде нужното време на 30-годишния полузащитник да възвърне оптималната си форма. Въпреки това, слуховете за разрив между Руис и ръководството не стихват, а феновете на ПСЖ се питат дали ще видят любимеца си отново в игра до края на сезона.


