Матео Беретини унижи Даниил Медведев в Монте Карло - остави го капо

Италианският тенисист Матео Беретини буквално помете световния №10 Даниил Медведев, като го победи с категоричното 6:0, 6:0 само за 51 минути в Монте Карло. С този впечатляващ успех Беретини си осигури място на осминафиналите на престижния турнир от сериите Мастърс 1000.
Още от първите минути на срещата Беретини демонстрира безапелационна доминация. Италианецът стартира с мощен сервис и не остави никакви шансове на руския си съперник, реализирайки три пробива в първия сет. Така, след едва 26 минути игра, Медведев бе принуден да преглътне горчивия хап на "геврека" – термин, използван в тениса за сет, спечелен на нула.
Втората част на двубоя протече по идентичен сценарий – Беретини не изпусна инициативата и отново не позволи на Медведев да вземе дори гейм. Само 25 минути бяха нужни на италианеца, за да затвори мача с втори пореден "геврек" и да изпрати руснака у дома с едно от най-тежките поражения в кариерата му.
Неуспехът на Медведев не бе единственият удар за руските надежди в Монте Карло. Другият фаворит от Русия – Андрей Рубльов, също напусна надпреварата преждевременно, след като бе надигран от белгиеца Зизу Бергс с 6:4, 6:1 за 78 минути.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗНАЕТЕ ЛИ
18:38 08.04.2026
2 Пак глупости
Коментиран от #3, #4
18:44 08.04.2026
3 Така е
До коментар #2 от "Пак глупости":Отделно от това, Медведев си е признавал, че клея го мъчи.
18:50 08.04.2026
4 Новичок
До коментар #2 от "Пак глупости":Тоя афтор и той белотчия,капо бил.Пфу...
19:02 08.04.2026
5 Да, да
21:02 08.04.2026