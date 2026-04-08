Новини
Спорт »
Тенис »
Матео Беретини унижи Даниил Медведев в Монте Карло - остави го капо

8 Април, 2026 18:27 871 5

Руснакът не успя да вземе нито един гейм

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският тенисист Матео Беретини буквално помете световния №10 Даниил Медведев, като го победи с категоричното 6:0, 6:0 само за 51 минути в Монте Карло. С този впечатляващ успех Беретини си осигури място на осминафиналите на престижния турнир от сериите Мастърс 1000.

Още от първите минути на срещата Беретини демонстрира безапелационна доминация. Италианецът стартира с мощен сервис и не остави никакви шансове на руския си съперник, реализирайки три пробива в първия сет. Така, след едва 26 минути игра, Медведев бе принуден да преглътне горчивия хап на "геврека" – термин, използван в тениса за сет, спечелен на нула.

Втората част на двубоя протече по идентичен сценарий – Беретини не изпусна инициативата и отново не позволи на Медведев да вземе дори гейм. Само 25 минути бяха нужни на италианеца, за да затвори мача с втори пореден "геврек" и да изпрати руснака у дома с едно от най-тежките поражения в кариерата му.

Неуспехът на Медведев не бе единственият удар за руските надежди в Монте Карло. Другият фаворит от Русия – Андрей Рубльов, също напусна надпреварата преждевременно, след като бе надигран от белгиеца Зизу Бергс с 6:4, 6:1 за 78 минути.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗНАЕТЕ ЛИ

    5 0 Отговор
    КАКЪВ Е КОЕФИЦИЕНТА ПРИ ТАКЪВ РЕЗУЛТАТ...РУСКАТА МАФИЯ В ДЕЙСТВИЕ...ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО...

    18:38 08.04.2026

  • 2 Пак глупости

    7 2 Отговор
    Думички като унижи, подчини, смачка и тем подобни нямат място в спорта. Може да е бил болен т. н.

    Коментиран от #3, #4

    18:44 08.04.2026

  • 3 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пак глупости":

    Отделно от това, Медведев си е признавал, че клея го мъчи.

    18:50 08.04.2026

  • 4 Новичок

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пак глупости":

    Тоя афтор и той белотчия,капо бил.Пфу...

    19:02 08.04.2026

  • 5 Да, да

    0 0 Отговор
    Беретини е много добър, по принцип.

    21:02 08.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове