Матео Беретини унижи Даниил Медведев в Монте Карло - остави го капо

Италианският тенисист Матео Беретини буквално помете световния №10 Даниил Медведев, като го победи с категоричното 6:0, 6:0 само за 51 минути в Монте Карло. С този впечатляващ успех Беретини си осигури място на осминафиналите на престижния турнир от сериите Мастърс 1000.

Още от първите минути на срещата Беретини демонстрира безапелационна доминация. Италианецът стартира с мощен сервис и не остави никакви шансове на руския си съперник, реализирайки три пробива в първия сет. Така, след едва 26 минути игра, Медведев бе принуден да преглътне горчивия хап на "геврека" – термин, използван в тениса за сет, спечелен на нула.

Втората част на двубоя протече по идентичен сценарий – Беретини не изпусна инициативата и отново не позволи на Медведев да вземе дори гейм. Само 25 минути бяха нужни на италианеца, за да затвори мача с втори пореден "геврек" и да изпрати руснака у дома с едно от най-тежките поражения в кариерата му.

Неуспехът на Медведев не бе единственият удар за руските надежди в Монте Карло. Другият фаворит от Русия – Андрей Рубльов, също напусна надпреварата преждевременно, след като бе надигран от белгиеца Зизу Бергс с 6:4, 6:1 за 78 минути.