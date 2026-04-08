Неманя Видич пристига в София с трофеите от Лига Европа и Лигата на конференциите

На 22 април пред зала №6 на НДК ще се проведе уникално събитие, което ще събере фенове, звезди и незабравими емоции. Специален гост на инициативата ще бъде не кой да е, а бившият капитан на Манчестър Юнайтед и сръбска футболна икона – Неманя Видич. Петкратният шампион на Англия, носител на трофея от Шампионската лига през 2008 г. и световен клубен първенец с „червените дяволи“, ще представи лично два от най-желаните отличия в европейския клубен футбол – купите на Лига Европа и Лигата на конференциите.

Видич, който два пъти е избиран за най-добър играч на сезона в Англия, ще даде възможност на всички присъстващи да се срещнат с него, да се снимат и да се докоснат до престижните трофеи. Вратите на специалната зона ще бъдат отворени за посетители между 13:00 и 20:00 часа, но достъпът ще бъде осигурен само след предварителна регистрация, която стартира на 14 април чрез официалния сайт на събитието.

Поради ограничените места, организаторите подчертават, че само потвърдените регистрации ще гарантират участие. Освен срещата с футболната легенда, гостите ще могат да се насладят на богата програма с футболни игри, забавления и изненади. Кулминацията ще бъде томбола, в която един щастливец ще спечели двоен билет за финала на Лига Европа в Истанбул на 20 май – мечта за всеки истински фен!

Към звездния състав на събитието ще се присъедини и българската футболна легенда Красимир Балъков, който ще допринесе за още по-неповторима атмосфера.

Миналогодишното издание на инициативата привлече над 3500 души – официални гости, медии и запалени фенове от цялата страна. Тогава специален посланик на УЕФА беше Джанлуиджи Буфон, а интересът към трофеите и футболните емоции беше огромен.