България U15 победи Малта

Юношеският национален отбор на България по футбол до 15 години записа убедителна победа като гост срещу Малта с 4:0 в първия двубой между двата тима.

Селекцията, водена от Петър Карачоров, доминираше през целия мач и наложи високо темпо още от началните минути. Българските футболисти контролираха играта и създадоха множество положения пред противниковата врата, които логично се материализираха в голове.

След силно първо полувреме „лъвчетата“ взеха преднина с попадение на Бичовски в 28-ата минута, а през втората част тимът продължи да диктува събитията на терена и реализира още три безответни гола чрез Йорданов в 48-ата, Георгиев в 58-ата и влезлият като резерва Дедев в 88-ата минута.

Двата отбора се срещат в рамките на два приятелски мача, като втората контрола е насрочена за 10 април.

Стартов състав на България U15:

В. Цонев (В), Д. Цуков, Б. Стефанов (К), Г. Димитров, Р. Даскалов, Д. Рангелов, Н. Георгиев, Д. Лилковски, Т. Матев, И. Бичовски, И. Йорданов

Резерви:

А. Иванов (В), И. Дедев, П. Цуков, Д. Райчев, М. Станкев, А. Великов, Г. Тодоров, Г. Славчов, Н. Радев