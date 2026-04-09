Три страхотни мача тази вечер в Лига Европа тази вечер

9 Април, 2026 10:00 695 1

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес, 9 април, ще се изиграят три мача от 1/4-финалите на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Всички срещи стартират в 22:00 часа българско време.

Вниманието е насочено към мачовете Порто – Нотингам Форест и Болоня – Астън Вила, като домакините и в двете срещи се смятат за фаворити.

Порто вече обяви, че иска да спечели трофея и по този начин да направи требъл. „Драконите“ водят в първенството на Португалия и все още са в играта за Купата на страната. От своя страна Нотингам по чудо стигна до тази фаза на надпреварата, след като измъкна драматична победа над Мидтиланд с дузпи. Британците продължават и борбата си за оцеляване във Висшата лига на Англия.

Болоня пък се очертава като най-добрия италиански отбор в Европа, след като отстрани Рома на 1/8-финалите. Формата на отбора е отлична – за последните седем мача от първенството, имат само две равенства, останалото е победи. Треньорът Винченцо Италиано има репутацията на специалист за мачове за Купата и този сезон го потвърждава – има само една загуба във всички турнири (без първенството). Астън Вила пък едва ли има за цел да спечели Лига Европа. Целта на бирмингамци е класиране в Шампионската лига, където са големите пари. Въпреки това Унай Емери идва в Болоня с грандиозна серия от седем победи в Лига Европа.

Третият мач е Фрайбург – Селта Виго. Германците изгубиха шансове да влязат в Топ 6 на Бундеслигата, особено след невероятната загуба от Байерн Мюнхен с 2:3. Този отбор обаче е непобедим в Лига Европа у дома – четири мача, четири победи. Селта пък се намира в криза – от последните 10 мача в Ла Лига взе само 12 точки, но пък на 1/8-финалите в турнира отстрани Олимпик Лион и е готов за нов сериозен подвиг.

В сряда Брага и Реал Бетис изиграха първия двубой помежду си, завършвайки наравно 1:1. Всички реванши са насрочени за следващия четвъртък (16-ти април).

Програма за 1/4-финалите в Лига Европа:

Четвъртък, 9-ти април:

22:00 часа | Болоня – Астън Вила

22:00 часа | Порто – Нотингам Форест

22:00 часа | Фрайбург – Селта Виго

От сряда, 8-ми април:

FT | Брага – Реал Бетис 1:1

/1:0 Флориан Грийлич 5'; 1:1 Кучо Ернандес (дузпа) 61'/


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ццц

    Три страхотни мача тази вечер в Лига Европа тази вечер! Език мой, враг мой! Поне за спортните новини да не ползваме AI?

    10:02 09.04.2026

