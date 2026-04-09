Левски няма право на грешка срещу Арда

Лидерът Левски приема Арда в късния двубой от програмата на 29-тия кръг в efbet Лига в четвъртък. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата стартира в 20:30 часа. Главен съдия на мача е Радослав Гидженов, а за системата ВАР ще отговаря Валентин Железов.

„Сините“ трябва да покажат, че няма да изпаднат в криза в решителния момент от първенството. В последния кръг столичани направиха равен с Добруджа (2:2) в уникален за България мач на стадион „Дружба“ и това позволи на Лудогорец да скъси пасива си от девет на седем точки. Освен психологическия натиск, Хулио Веласкес ще трябва да се справя и с кадрови проблеми. Извън състава ще бъдат двама от водещите му играчи – Кристиан Димитров и Майкон, които са наказани. Бразилският бек ще пропусне и голямото дерби с ЦСКА в понеделник.

От своя страна Арда не се е отказал от битка за място в Европа, след като вече си осигури мястото в Топ 8. Отборът на Александър Тунчев към момента е седми с 41 точки, а петият Локомотив Пловдив е с 45. Родопчани са в серия от три поредни успеха, като в последния кръг надиграха последния Монтана у дома с 2:1. Те вече показаха, че не се страхуват да играят срещу най-добрите, след като победиха Лудогорец в Разград и ЦСКА в Стара Загора.

Освен наказаните Кристиан Димитров и Майкон, Веласкес няма да може да разчита още на контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, който е все по-близо до своето завръщане. Добрата новина е, че Акрам Бурас изтърпя своята санкция и отново ще бъде опция за испанския наставник.

Тунчев, от своята страна, ще може да разчита на почти оптимален състав, като само Андре Шиняшики и Георги Николов са с контузии.

По-рано през сезона Левски постигна убедителен успех с 3:0 над Арда в Кърджали. Като цяло „сините“ са в серия от две поредни победи и общо 11 поредни мача без поражение срещу този съперник в елита.