Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски няма право на грешка срещу Арда

9 Април, 2026 09:29 634 8

„Сините“ трябва да покажат, че няма да изпаднат в криза в решителния момент от първенството

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът Левски приема Арда в късния двубой от програмата на 29-тия кръг в efbet Лига в четвъртък. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата стартира в 20:30 часа. Главен съдия на мача е Радослав Гидженов, а за системата ВАР ще отговаря Валентин Железов.

„Сините“ трябва да покажат, че няма да изпаднат в криза в решителния момент от първенството. В последния кръг столичани направиха равен с Добруджа (2:2) в уникален за България мач на стадион „Дружба“ и това позволи на Лудогорец да скъси пасива си от девет на седем точки. Освен психологическия натиск, Хулио Веласкес ще трябва да се справя и с кадрови проблеми. Извън състава ще бъдат двама от водещите му играчи – Кристиан Димитров и Майкон, които са наказани. Бразилският бек ще пропусне и голямото дерби с ЦСКА в понеделник.

От своя страна Арда не се е отказал от битка за място в Европа, след като вече си осигури мястото в Топ 8. Отборът на Александър Тунчев към момента е седми с 41 точки, а петият Локомотив Пловдив е с 45. Родопчани са в серия от три поредни успеха, като в последния кръг надиграха последния Монтана у дома с 2:1. Те вече показаха, че не се страхуват да играят срещу най-добрите, след като победиха Лудогорец в Разград и ЦСКА в Стара Загора.

Освен наказаните Кристиан Димитров и Майкон, Веласкес няма да може да разчита още на контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, който е все по-близо до своето завръщане. Добрата новина е, че Акрам Бурас изтърпя своята санкция и отново ще бъде опция за испанския наставник.

Тунчев, от своята страна, ще може да разчита на почти оптимален състав, като само Андре Шиняшики и Георги Николов са с контузии.

По-рано през сезона Левски постигна убедителен успех с 3:0 над Арда в Кърджали. Като цяло „сините“ са в серия от две поредни победи и общо 11 поредни мача без поражение срещу този съперник в елита.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ганьо

    3 3 Отговор
    Не се притеснявайте всичко е уредено само да не забравите да си дадете паричките за билети и залагания

    09:39 09.04.2026

  • 2 Левски 1914

    2 3 Отговор
    Мача с доведения Литекс обединен с Етрополе не е никакво голямо дерби.

    Коментиран от #7

    09:42 09.04.2026

  • 3 Шизофен 1914

    5 2 Отговор
    Много съм притеснен като си спомням преди няколко дни в Добрич как играчите на Добруджа дойдоха от нивата и ни написаха двойка.

    09:47 09.04.2026

  • 4 Шизофен 1914

    3 1 Отговор
    Направо да ви кажа имам кошмари отвсякъде ..От Литекси , Етропролета от сервитьори и скиори ,затова не ми обръщайте внимание че не съм малко уред.

    09:52 09.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КОЗИРКА

    2 1 Отговор
    КОЗИРКА КОГА ?

    10:21 09.04.2026

  • 7 Ох Ох

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Като ви бием като мачки в дирек сме етрополе , ако с късмет биете сме ЦСКА :D Шизофреници

    Коментиран от #8

    10:23 09.04.2026

  • 8 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ох Ох":

    Не сте и никога Литекс няма да стане цска!

    11:06 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове