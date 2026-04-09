Треньорът на Левски отново ще изненада със състава

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, ще продължи да изненадва с решенията си за титулярния състав на отбора. Почти във всеки мач той предприема кадрови промени, които често предизвикват дискусии сред привържениците. Такава тенденция се очаква и преди срещата с Арда, където 44-годишният специалист отново подготвя корекции в стартовата единайсеторка.

На практика сигурен титуляр изглежда единствено Светослав Вуцов. Стражът няма реална конкуренция от Мартин Луков и Огнян Владимиров, но трябва да бъде предпазлив, тъй като евентуален жълт картон би го лишил от участие в предстоящото дерби срещу ЦСКА. В отбраната Веласкес няма да може да използва санкционираните Кристиан Димитров и Майкон, като бразилецът ще пропусне и сблъсъка с „червените“. Очакванията са защитната линия да бъде съставена от Алдаир Невеш, Гашпер Търдин, Стипе Вуиликич и Кристиан Макун, докато Никола Серафимов няма да бъде предпочетен като заместник на родния национал.

В средата на терена се очертава партньорство между капитана Георги Костадинов и завръщащия се след наказание Акрам Бурас, а малко по-напред ще оперира Мазир Сула. Промени се очакват и в предни позиции. Армстронг Око-Флекс вероятно ще се завърне сред титулярите за сметка на Хуан Переа, който не впечатли срещу Добруджа. Евертон Бала се очаква да изпълнява ролята на фалшива деветка, а Радослав Кирилов да стартира по десния фланг, въпреки че и неговото представяне в Добрич не бе на очакваното ниво.