Треньорът на Левски отново ще изненада със състава

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, ще продължи да изненадва с решенията си за титулярния състав на отбора. Почти във всеки мач той предприема кадрови промени, които често предизвикват дискусии сред привържениците. Такава тенденция се очаква и преди срещата с Арда, където 44-годишният специалист отново подготвя корекции в стартовата единайсеторка.
На практика сигурен титуляр изглежда единствено Светослав Вуцов. Стражът няма реална конкуренция от Мартин Луков и Огнян Владимиров, но трябва да бъде предпазлив, тъй като евентуален жълт картон би го лишил от участие в предстоящото дерби срещу ЦСКА. В отбраната Веласкес няма да може да използва санкционираните Кристиан Димитров и Майкон, като бразилецът ще пропусне и сблъсъка с „червените“. Очакванията са защитната линия да бъде съставена от Алдаир Невеш, Гашпер Търдин, Стипе Вуиликич и Кристиан Макун, докато Никола Серафимов няма да бъде предпочетен като заместник на родния национал.
В средата на терена се очертава партньорство между капитана Георги Костадинов и завръщащия се след наказание Акрам Бурас, а малко по-напред ще оперира Мазир Сула. Промени се очакват и в предни позиции. Армстронг Око-Флекс вероятно ще се завърне сред титулярите за сметка на Хуан Переа, който не впечатли срещу Добруджа. Евертон Бала се очаква да изпълнява ролята на фалшива деветка, а Радослав Кирилов да стартира по десния фланг, въпреки че и неговото представяне в Добрич не бе на очакваното ниво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
08:45 09.04.2026
08:50 09.04.2026
08:58 09.04.2026
09:07 09.04.2026
09:10 09.04.2026
До коментар #4 от "немо":Левски е отбора на Шиши. Ще ми хареса пак да загубят титлата срещу Славия последния кръг
09:11 09.04.2026
8 Бай Ганьо
До коментар #3 от "Споко":Това е сигурно.
Двата отбора са побратими, имайки предвид собствениците
09:37 09.04.2026
09:58 09.04.2026