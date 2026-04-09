Треньорът на Левски отново ще изненада със състава

9 Април, 2026 08:40 874 9

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, ще продължи да изненадва с решенията си за титулярния състав на отбора. Почти във всеки мач той предприема кадрови промени, които често предизвикват дискусии сред привържениците. Такава тенденция се очаква и преди срещата с Арда, където 44-годишният специалист отново подготвя корекции в стартовата единайсеторка.

На практика сигурен титуляр изглежда единствено Светослав Вуцов. Стражът няма реална конкуренция от Мартин Луков и Огнян Владимиров, но трябва да бъде предпазлив, тъй като евентуален жълт картон би го лишил от участие в предстоящото дерби срещу ЦСКА. В отбраната Веласкес няма да може да използва санкционираните Кристиан Димитров и Майкон, като бразилецът ще пропусне и сблъсъка с „червените“. Очакванията са защитната линия да бъде съставена от Алдаир Невеш, Гашпер Търдин, Стипе Вуиликич и Кристиан Макун, докато Никола Серафимов няма да бъде предпочетен като заместник на родния национал.

В средата на терена се очертава партньорство между капитана Георги Костадинов и завръщащия се след наказание Акрам Бурас, а малко по-напред ще оперира Мазир Сула. Промени се очакват и в предни позиции. Армстронг Око-Флекс вероятно ще се завърне сред титулярите за сметка на Хуан Переа, който не впечатли срещу Добруджа. Евертон Бала се очаква да изпълнява ролята на фалшива деветка, а Радослав Кирилов да стартира по десния фланг, въпреки че и неговото представяне в Добрич не бе на очакваното ниво.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    0 0 Отговор
    Веласкес е добър треньор, ама много се заиграва с тези промени, смяна на позиции и т.н....малко повече са му експериментите и оттам идва и колебанието в някои мачове.

    08:45 09.04.2026

  • 2 А така!

    2 0 Отговор
    Изненада му е майката! 😂😂😂

    08:50 09.04.2026

  • 3 Споко

    4 3 Отговор
    Пеевски е уредил мача с Кърджали по линията на ДПС.

    Коментиран от #8

    08:58 09.04.2026

  • 4 немо

    1 0 Отговор
    Да продължава с изненадите и накрая - пак калъфка

    Коментиран от #6

    09:07 09.04.2026

  • 5 Разбирач

    2 0 Отговор
    Веласкес, не ти прави чест, как се държа с чичо Ясен Петров. Този човек заслужава уважение. Паднахте ми в очите. Явно Лудогорец пак ще е шампион

    Коментиран от #7

    09:10 09.04.2026

  • 6 Възраждане

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "немо":

    Левски е отбора на Шиши. Ще ми хареса пак да загубят титлата срещу Славия последния кръг

    09:11 09.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Споко":

    Това е сигурно.
    Двата отбора са побратими, имайки предвид собствениците

    09:37 09.04.2026

  • 9 СиняШушумига

    2 0 Отговор
    изпаднал в немилост треньор, ниско бюджетен, левски му възраждат кариерата

    09:58 09.04.2026

