Пловдивското дерби завърши без победител: Ботев и Локомотив поделиха точките

Дербито между Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив от 29-ия кръг на Първа лига не излъчи краен победител, след като двата тима завършиха при резултат 1:1 на стадион "Христо Ботев".

Гостите от Локомотив първи намериха пътя към мрежата. В 23-ата минута румънският полузащитник Каталин Иту се разписа след прецизно подаване от таджикския национал Парвиз Умарбаев, с което даде преднина на "черно-белите".

В самия край на първата част обаче домакините върнаха интригата. Във втората минута на добавеното време Тодор Неделев хладнокръвно реализира дузпа, с което оформи крайния резултат.

След този драматичен двубой "канарчетата" остават на деветата позиция във временното класиране с актив от 37 точки, докато "смърфовете" заемат пето място с 45 пункта.