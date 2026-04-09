Галатасарай с категорична победа над Гьозтепе в Измир

Галатасарай надделя с 3:1 като гост над амбициозния тим на Гьозтепе в двубой от 27-ия кръг на турската Суперлига.

От началните минути гостите от Истанбул показаха, че са дошли за победа. Баръш Йълмаз даде тон на срещата с бърз гол още в петата минута, а малко по-късно, в 19-ата, нещастен автогол на Алан Годой удвои преднината на Галатасарай.

Домакините, водени от Станимир Стоилов, се опитаха да се върнат в мача и пет минути след началото на второто полувреме Жуан Сантос намали резултата, вдъхвайки надежда на привържениците на Гьозтепе.

Въпреки усилията на измиpския тим, Марио Лемина сложи точка на спора в 75-ата минута, оформяйки крайното 3:1 за Галатасарай.

Така "жълто-червените" затвърдиха лидерската си позиция в класирането с внушителните 67 точки след 28 изиграни срещи. Гьозтепе, от своя страна, остава на пето място с актив от 46 точки.