Новини
Спорт »
Световен футбол »
Галатасарай с категорична победа над Гьозтепе в Измир

Галатасарай с категорична победа над Гьозтепе в Измир

9 Април, 2026 00:16 387 0

  • галатасарай -
  • гьозтепе -
  • турската суперлига-
  • станимир стоилов

Грандът от Истанбул се наложи с 3:1

Галатасарай с категорична победа над Гьозтепе в Измир - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Галатасарай надделя с 3:1 като гост над амбициозния тим на Гьозтепе в двубой от 27-ия кръг на турската Суперлига.

От началните минути гостите от Истанбул показаха, че са дошли за победа. Баръш Йълмаз даде тон на срещата с бърз гол още в петата минута, а малко по-късно, в 19-ата, нещастен автогол на Алан Годой удвои преднината на Галатасарай.

Домакините, водени от Станимир Стоилов, се опитаха да се върнат в мача и пет минути след началото на второто полувреме Жуан Сантос намали резултата, вдъхвайки надежда на привържениците на Гьозтепе.

Въпреки усилията на измиpския тим, Марио Лемина сложи точка на спора в 75-ата минута, оформяйки крайното 3:1 за Галатасарай.

Така "жълто-червените" затвърдиха лидерската си позиция в класирането с внушителните 67 точки след 28 изиграни срещи. Гьозтепе, от своя страна, остава на пето място с актив от 46 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове