Макларън с впечатляващ трансферен ход: Джанпиеро Ламбиязе се присъединява към отбора през 2028 година

Макларън с впечатляващ трансферен ход: Джанпиеро Ламбиязе се присъединява към отбора през 2028 година

9 Април, 2026 16:26 670 0

Инжинерът в момента е ключова фигура в екипа на „Ред Бул"

Макларън с впечатляващ трансферен ход: Джанпиеро Ламбиязе се присъединява към отбора през 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Един от най-уважаваните инженери във Формула 1 – Джанпиеро Ламбиязе, който в продължение на повече от десетилетие бе ключова фигура в екипа на „Ред Бул“, ще се присъедини към „Макларън“ през 2028 година. Информацията бе разпространена от авторитетното издание De Telegraaf и вече предизвика бурни реакции сред феновете и специалистите в моторните спортове.

Ламбиязе, който е неразделна част от успехите на четирикратния световен шампион Макс Верстапен, ще напусне „Ред Бул“ след изтичането на настоящия си договор в края на 2027 година. Италианецът, който е на 45 години, бе желан и от други престижни отбори като „Астън Мартин“ и „Уилямс“, но в крайна сметка избра да поеме ново предизвикателство с „Макларън“.

Любопитен детайл е, че в близките години се очаква и ръководителят на „Макларън“ Андреа Стела да се раздели с тима, което отваря възможност за Ламбиязе да заеме още по-отговорна позиция в структурата на британския отбор. Това може да се окаже златен шанс за опитния инженер да разгърне потенциала си на ново ниво.

През последните 12 години Ламбиязе бе неизменна част от „Ред Бул“, а от 2016 година работи рамо до рамо с Макс Верстапен. Тандемът им донесе на нидерландския пилот четири световни титли и впечатляващите 71 победи в Гран при състезанията – постижение, което ще остане в историята на спорта.


