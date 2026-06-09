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Ким Кардашиян разбуни духовете в Монако

Ким Кардашиян разбуни духовете в Монако

9 Юни, 2026 23:09 891 4

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Гостуването на риалити иконата разклати статуквото сред дамите на пистата

Ким Кардашиян разбуни духовете в Монако - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Монако, обичайно сцена на блясък и висша класа, този уикенд бе разтърсено не само от ревящите болиди, но и от появата на Ким Кардашиян. Придружена от сестра си Клои, звездата от риалити формата се превърна в център на вниманието по време на престижното Гран при, докато подкрепяше новата си тръпка – седемкратния шампион Люис Хамилтън.

Хамилтън, който този път се задоволи с второто място след италианския талант Кими Антонели от Мерцедес, не скри възхищението си от присъствието на Ким. От подиума той ѝ изпрати въздушна целувка, а по-късно призна пред медиите: „Уникално е, че тя беше тук и ме подкрепи през целия уикенд.“ Очевидно, любовта между двамата се разгаря с пълна сила, а светкавиците на фотографите не пропуснаха нито един миг от тяхната близост.

Но не всички на пистата бяха във възторг от звездното присъствие. Половинките на останалите пилоти, много от които са популярни инфлуенсърки, не скриха разочарованието си. „Ким буквално превзе Монако – сякаш целият град се превърна в сцена за нейното шоу. Дори официалният Инстаграм на Формула 1 публикуваше само за нея. За нас, съпругите и приятелките, това състезание е шанс да блеснем, но сега всички погледи бяха приковани към Ким“, сподели източник пред британския таблоид „Сън“.

Феновете също забелязаха напрежението. В социалните мрежи се завъртя видео, на което Александра Сен Мльо – съпругата на Шарл Льоклер, демонстративно отвръща поглед, докато обективите се надпреварват да уловят Ким Кардашиян в елегантния ѝ кремав тоалет. Очевидно, не всички са готови да споделят светлината на прожекторите с американската знаменитост.

Така, вместо да бъде просто поредното състезание от календара на Формула 1, Гран при на Монако се превърна в истинска арена на емоции, ревност и звездни страсти.



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  • 1 Нещо

    6 0 Отговор
    Не сФанах! Дебелогъзите икона ли имат, що ли?

    Коментиран от #2

    23:11 09.06.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо":

    Да беше в Бахрейн, щеше да е разбираемо.Арабите харесват такива големи задници, Ами то Монако . Французите все още разбират от естетическа красота.

    Коментиран от #3

    23:23 09.06.2026

  • 3 Абе.....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Явно вече е много бита карта! Колко време мина от публикацията, и никой не се провиква как ще и го турга!

    23:26 09.06.2026

  • 4 Жалки, смешни

    0 0 Отговор
    Суетници, нисши същества в един смешен и абсурден свят!

    00:10 10.06.2026

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