Двусетова победа на старта във Флорида за Гергана Топалова

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнир на клей в Бонита Спрингс, Флорида, с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №1 българка победи Фани Норин (Швеция) със 7:5, 6:2. Срещата продължи 98 минути.



Топалова поведе с 4:0 в началото на мача, но допусна изравняване при 5:5. Българката обаче успя да вземе следващите два гейма – първо на свой сервис, а след това с третия си пробив от началото на двубоя, и спечели сета със 7:5. Във втората част Топалова поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача с 6:2.



Във втория кръг Топалова ще играе срещу представителката на домакините Джейдан Браун.