Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Двусетова победа на старта във Флорида за Гергана Топалова

9 Април, 2026 16:47 539 0

  • гергана топалова -
  • сингъл -
  • тенис -
  • турнир-
  • бонита спрингс-
  • флорида

Българката се наложи над Фани Норин от Швеция

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнир на клей в Бонита Спрингс, Флорида, с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №1 българка победи Фани Норин (Швеция) със 7:5, 6:2. Срещата продължи 98 минути.


Топалова поведе с 4:0 в началото на мача, но допусна изравняване при 5:5. Българката обаче успя да вземе следващите два гейма – първо на свой сервис, а след това с третия си пробив от началото на двубоя, и спечели сета със 7:5. Във втората част Топалова поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача с 6:2.


Във втория кръг Топалова ще играе срещу представителката на домакините Джейдан Браун.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове