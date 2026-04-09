Никола Цолов се завръща на пистата: Нови предизвикателства в Маями и Монреал за българската звезда във Формула 2

9 Април, 2026 18:58 583 1

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След близо месец пауза, българският ас Никола Цолов отново ще усети адреналина на състезателната писта. Формула 2 изненада феновете с новината, че през май шампионатът ще дебютира на два емблематични северноамерикански трасета – Маями и Монреал. Тези стартове ще заместят отменените кръгове в Бахрейн и Саудитска Арабия, които отпаднаха от календара поради напрежението в Персийския залив.

За първи път в историята на Формула 2, пилотите ще премерят сили на американска земя. Надпреварите в Маями (1-3 май) и Монреал (22-24 май) ще се проведат като подгряващи събития към уикендите на Формула 1, което гарантира още по-голям интерес и зрелище за феновете на моторните спортове. Организаторите реагираха светкавично, за да запазят пълния формат от 14 кръга през сезона.

Българската гордост Никола Цолов ще има уникалната възможност да се състезава на тези нови за Формула 2 трасета. След като триумфира в първия кръг в Мелбърн през март и оглави генералното класиране с 25 точки, Цолов се утвърди като основен фаворит за титлата през сезон 2026. Историческата му победа в Австралия го превърна в първия българин с успех във Формула 2 – постижение, което разпали надеждите на родните фенове.

Маями и Монреал ще бъдат истинско изпитание за Никола, тъй като досега не е карал на тези писти. В Маями, около стадиона "Хард Рок", го очакват високи температури и влажност, които ще подложат на изпитание физическата му издръжливост. Монреал пък е известен с легендарната си писта "Жил Вилньов", където всяка грешка може да бъде фатална заради близките стени и високия риск от инциденти.

В подготовката си за американските стартове, Цолов ще разчита на интензивни тренировки на симулатор в базата на ART във Франция. Като част от престижната академия на Red Bull, към която се присъедини в края на 2025 г., всяко добро представяне в Маями и Монреал може да се окаже решаващо за бъдещето му. При силни резултати, вратите към Формула 1 могат да се отворят още през 2027 г., особено на фона на несигурността около пилотите Серхио Перес и Лиам Лоусън.


  • 1 Пожелавам му успех

    2 0 Отговор
    и дълъг престой на пистата с положителни емоции и просто да изпитва удоволствие от шофирането

    19:09 09.04.2026

