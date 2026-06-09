Национал на Буркина Фасо си отиде на 27 години

Футболният свят потъна в скръб след новината за преждевременната кончина на Бен Загре – национал на Буркина Фасо, който напусна този свят само на 27 години. Младият защитник не успя да се пребори с коварна болест, която прекърши обещаващата му кариера и живота му.

Загре остави ярка следа в няколко европейски клуба. Последният му отбор бе руският Шинник Ярославъл, където през сезон 2024/25 бе отличен като най-добър играч. Преди това талантливият футболист защитаваше цветовете на датския Есберг, португалския Витория Гимараеш и казахстанския Кайсар, впечатлявайки с борбеност и отдаденост.

През април 2025 г. лекарите откриват тумор в крака на Загре и го отстраняват. Въпреки усилията на медицинския екип, през юни същата година му е поставена диагноза рак в ранен стадий. За съжаление, въпреки ампутацията на крака преди два месеца, болестта се оказва по-силна и младият спортист губи най-важния мач – този за живота си.