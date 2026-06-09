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Национал на Буркина Фасо си отиде на 27 години

Национал на Буркина Фасо си отиде на 27 години

9 Юни, 2026 16:53 712 2

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Бен Загре загуби битката с тежко заболяване

Национал на Буркина Фасо си отиде на 27 години - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболният свят потъна в скръб след новината за преждевременната кончина на Бен Загре – национал на Буркина Фасо, който напусна този свят само на 27 години. Младият защитник не успя да се пребори с коварна болест, която прекърши обещаващата му кариера и живота му.

Загре остави ярка следа в няколко европейски клуба. Последният му отбор бе руският Шинник Ярославъл, където през сезон 2024/25 бе отличен като най-добър играч. Преди това талантливият футболист защитаваше цветовете на датския Есберг, португалския Витория Гимараеш и казахстанския Кайсар, впечатлявайки с борбеност и отдаденост.

През април 2025 г. лекарите откриват тумор в крака на Загре и го отстраняват. Въпреки усилията на медицинския екип, през юни същата година му е поставена диагноза рак в ранен стадий. За съжаление, въпреки ампутацията на крака преди два месеца, болестта се оказва по-силна и младият спортист губи най-важния мач – този за живота си.



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  • 1 нашия

    11 12 Отговор
    така е като насилиха младите да се ваксинират за да не загубят кариерата си......лека му пръст на детето

    Коментиран от #2

    17:04 09.06.2026

  • 2 вашия

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    Всички професионални спортисти са и легални професионалнии наркомани. Ти "зобай" и за живите, и за спиминалите се, ама после "нашите" "експерти" няма как да не се изцeпят, че ако не си се ваксинирал, ще илядиш...

    17:47 09.06.2026

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