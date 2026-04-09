Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец се препъна у дома: Без голове срещу Черно море в ключов сблъсък от Първа лига

9 Април, 2026 20:04 1 173 9

  • лудогорец-
  • черно море-
  • първа лига-
  • футбол-
  • равенство-
  • класиране-
  • шампионат-
  • точки-
  • левски-
  • хювефарма арена-
  • спортни новини-
  • български футбол

Мачът предложи тактическо надиграване

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец и Черно море не успяха да си отбележат гол в напрегнатия двубой от 29-ия кръг на Първа лига. На стадион "Хювефарма Арена" двата тима направиха нулево равенство, което може да се окаже решаващо за битката на върха в шампионата.

От първия съдийски сигнал стана ясно, че срещата ще бъде тактическа битка. Домакините от Лудогорец владееха инициативата, но атаките им се разбиваха в добре подредената отбрана на "моряците". Винисиус Ногейра пробва късмета си с далечен изстрел, но топката срещна защитник и не затрудни вратаря Кристиан Томов.

След половин час игра "орлите" най-сетне стигнаха до по-опасна ситуация – Ивайло Чочев засече с глава след корнер, но и този път защитата на гостите бе на висота. Само миг по-късно Петър Станич се озова очи в очи с Томов, но стражът на Черно море демонстрира хладнокръвие и спаси сигурен гол. В началото на второто полувреме гостите от Варна също напомниха за себе си. Димитър Тонев стреля опасно след подаване от Селсо Сидни, но Хендрик Бонман показа класа и опази вратата си. Засадата обаче отмени евентуалната опасност. *

Васил Панайотов пропиля златен шанс за Черно море в 66-ата минута, след като се забави сам срещу Бонман и бе застигнат от защитата на Лудогорец. В заключителните минути напрежението нарасна – реферът Георги Кабаков подмина спорен момент с Ивайло Чочев, а Алберто Салидо не успя да се разпише от близка дистанция. В добавеното време Бърнард Текпетей опита да изненада с акробатичен удар, но топката профуча покрай вратата. Черно море също имаше своите шансове при бърза контраатака, но Бонман отрази последователни удари на Падия и Тонев, преди да бъде маркирана засада.

След това равенство Лудогорец остава на втора позиция с 60 точки, на шест зад лидера Левски, който по-късно днес може да увеличи аванса си на девет пункта. Черно море се задържа на шесто място с 44 точки.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алфа шегаджия 🃏

    11 13 Отговор
    МУууу уууууууевски шампион 🐄🐂🐃🦬 редена работа 👌

    20:08 09.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    Левски шампион оле оле

    20:08 09.04.2026

  • 3 Мурджо

    5 1 Отговор
    Само микренци не се съобразиха с хиксовата договорко. Но Господ си знае работата.

    20:19 09.04.2026

  • 4 Файърфлай

    15 4 Отговор
    Абе нещо ми намирисва тая работа.Когато "Левски" падне,макар и рядко,и "Лудогорец" съвсем случайно и той падне."Левски" направи равен,и ония веднага и те.Това са факти. Т.е. не са се засилили много да ги настигнат.Значи-шампионът е ясен.

    Коментиран от #7

    20:30 09.04.2026

  • 5 БайПолиграф

    3 3 Отговор
    и.илиев левскарина, на полиграф, бок к

    21:11 09.04.2026

  • 6 Неудобно е да бият

    2 3 Отговор
    Ако не можем да избутаме Левски,какви българи сме?

    Коментиран от #8

    22:11 09.04.2026

  • 7 Микре1948

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Файърфлай":

    А пък на мен ми вкисна чорбата

    22:20 09.04.2026

  • 8 Проектил

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Неудобно е да бият":

    Добре е като някой се опитва да напише нещо оригинално или умно да поглежда и класирането, както е видно разликата е 14 точки между Левски и проекта от Ловеч ...

    22:33 09.04.2026

  • 9 Българин

    2 1 Отговор
    Няма по - наредено от бг. първенството! Служебният шампион Левски колкото и да са слаби, другите си въртят тотото и всичко е точно!

    23:59 09.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове