Лудогорец се препъна у дома: Без голове срещу Черно море в ключов сблъсък от Първа лига

Лудогорец и Черно море не успяха да си отбележат гол в напрегнатия двубой от 29-ия кръг на Първа лига. На стадион "Хювефарма Арена" двата тима направиха нулево равенство, което може да се окаже решаващо за битката на върха в шампионата.

От първия съдийски сигнал стана ясно, че срещата ще бъде тактическа битка. Домакините от Лудогорец владееха инициативата, но атаките им се разбиваха в добре подредената отбрана на "моряците". Винисиус Ногейра пробва късмета си с далечен изстрел, но топката срещна защитник и не затрудни вратаря Кристиан Томов.

След половин час игра "орлите" най-сетне стигнаха до по-опасна ситуация – Ивайло Чочев засече с глава след корнер, но и този път защитата на гостите бе на висота. Само миг по-късно Петър Станич се озова очи в очи с Томов, но стражът на Черно море демонстрира хладнокръвие и спаси сигурен гол. В началото на второто полувреме гостите от Варна също напомниха за себе си. Димитър Тонев стреля опасно след подаване от Селсо Сидни, но Хендрик Бонман показа класа и опази вратата си. Засадата обаче отмени евентуалната опасност. *

Васил Панайотов пропиля златен шанс за Черно море в 66-ата минута, след като се забави сам срещу Бонман и бе застигнат от защитата на Лудогорец. В заключителните минути напрежението нарасна – реферът Георги Кабаков подмина спорен момент с Ивайло Чочев, а Алберто Салидо не успя да се разпише от близка дистанция. В добавеното време Бърнард Текпетей опита да изненада с акробатичен удар, но топката профуча покрай вратата. Черно море също имаше своите шансове при бърза контраатака, но Бонман отрази последователни удари на Падия и Тонев, преди да бъде маркирана засада.

След това равенство Лудогорец остава на втора позиция с 60 точки, на шест зад лидера Левски, който по-късно днес може да увеличи аванса си на девет пункта. Черно море се задържа на шесто място с 44 точки.