Олимпиакос и Александър Везенков триумфираха над Апоел Тел Авив в София

9 Април, 2026 21:33 1 057 3

Гръцкият тим спечели с 4 точки разлика

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

София стана арена на истински баскетболен спектакъл, който ще остане дълго в съзнанието на феновете! Близо 10 000 зрители станаха свидетели на емоционален двубой, в който гръцкия гранд Олимпиакос победи с 89:85 Апоел Тел Авив в мач от 37-ия кръг на баскетболната Евролига. Българската звезда Александър Везенков за първи път излезе на паркета в официален мач с клубния си тим на родна земя, а публиката го посрещна с бурни аплодисменти и нескрито възхищение.

Още преди началото на срещата атмосферата бе наелектризирана – спортният министър Димитър Илиев връчи специална награда на Везенков, а сред ВИП гостите блестеше легендата Христо Стоичков. Присъствието на толкова много български и гръцки фенове превърна мача в истински празник на баскетбола.

Двубоят започна с изненадваща доминация на Апоел, които поведоха с 11:0 и дори увеличиха преднината си до 14:2. Гръцкият тим обаче не се предаде – със завидна воля и серия от 13 безответни точки, Олимпиакос обърна резултата и завърши първата четвърт с аванс от 22:18. Везенков бе зорко пазен и не успя да се разпише в началните минути, но се отличи с борба под коша. Втората част предложи истинска драма – двата отбора си разменяха водачеството, а в самия край Тайлър Дорси изравни с тройка, след което реализира и от наказателната линия. Донта Хол добави зрелищна забивка и Олимпиакос се оттегли на почивка с преднина от 51:48.

След антракта Везенков най-сетне намери ритъма си и отбеляза първите си точки с прецизен изстрел от далечна дистанция. Третата четвърт бе белязана от неговата активност – българинът натрупа 10 точки и 4 борби, а Олимпиакос задържа водачеството, въпреки че Апоел не спираше да диша във врата им. Преди последните 10 минути резултатът бе 73:67 за гостите от Пирея. В заключителната част напрежението достигна връхната си точка. Олимпиакос водеше с 84:80 три минути преди края, но Апоел се доближи само на две точки. В решителните секунди Василие Мицич и Алек Питърс вкараха важни кошове, а крайното 89:85 донесе трета поредна победа за Олимпиакос в Евролигата и общо 25-та за сезона.

Александър Везенков завърши срещата с 10 точки, 5 борби и 1 асистенция за 25 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос бе Тайлър Дорси с 23 точки, 4 борби и 5 асистенции, докато за Апоел Тел Авив Антонио Блекни реализира 16 точки. Гръцкият тим ще приеме Армани Олимпия Милано на 16 април в последния си мач от редовния сезон, докато Апоел Тел Авив предстоят две гостувания – срещу Макаби Тел Авив в Белград на 12 април и срещу Монако на 17 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    6 1 Отговор
    Браво, и пак браво, че са били отбора на юдеи

    21:50 09.04.2026

  • 2 А50

    6 1 Отговор
    Олимпиакос се чувстват в България, като у дома си, докато условните домакини, юдеите, са презирани и освирквани

    21:52 09.04.2026

  • 3 Безличен

    1 0 Отговор
    Везенков (въпреки 10те точки), но феноменален Дорси. Дефакто той изкова победата на отбора, заедно с добрата защита на Хал. Страхотен за гледане мач, точно като за топ отбори, а и Апоел не бяха толкова далеч от победата.

    23:02 09.04.2026

