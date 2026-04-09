Олимпиакос и Александър Везенков триумфираха над Апоел Тел Авив в София

София стана арена на истински баскетболен спектакъл, който ще остане дълго в съзнанието на феновете! Близо 10 000 зрители станаха свидетели на емоционален двубой, в който гръцкия гранд Олимпиакос победи с 89:85 Апоел Тел Авив в мач от 37-ия кръг на баскетболната Евролига. Българската звезда Александър Везенков за първи път излезе на паркета в официален мач с клубния си тим на родна земя, а публиката го посрещна с бурни аплодисменти и нескрито възхищение.

Още преди началото на срещата атмосферата бе наелектризирана – спортният министър Димитър Илиев връчи специална награда на Везенков, а сред ВИП гостите блестеше легендата Христо Стоичков. Присъствието на толкова много български и гръцки фенове превърна мача в истински празник на баскетбола.

Двубоят започна с изненадваща доминация на Апоел, които поведоха с 11:0 и дори увеличиха преднината си до 14:2. Гръцкият тим обаче не се предаде – със завидна воля и серия от 13 безответни точки, Олимпиакос обърна резултата и завърши първата четвърт с аванс от 22:18. Везенков бе зорко пазен и не успя да се разпише в началните минути, но се отличи с борба под коша. Втората част предложи истинска драма – двата отбора си разменяха водачеството, а в самия край Тайлър Дорси изравни с тройка, след което реализира и от наказателната линия. Донта Хол добави зрелищна забивка и Олимпиакос се оттегли на почивка с преднина от 51:48.

След антракта Везенков най-сетне намери ритъма си и отбеляза първите си точки с прецизен изстрел от далечна дистанция. Третата четвърт бе белязана от неговата активност – българинът натрупа 10 точки и 4 борби, а Олимпиакос задържа водачеството, въпреки че Апоел не спираше да диша във врата им. Преди последните 10 минути резултатът бе 73:67 за гостите от Пирея. В заключителната част напрежението достигна връхната си точка. Олимпиакос водеше с 84:80 три минути преди края, но Апоел се доближи само на две точки. В решителните секунди Василие Мицич и Алек Питърс вкараха важни кошове, а крайното 89:85 донесе трета поредна победа за Олимпиакос в Евролигата и общо 25-та за сезона.

Александър Везенков завърши срещата с 10 точки, 5 борби и 1 асистенция за 25 минути на терена. Най-резултатен за Олимпиакос бе Тайлър Дорси с 23 точки, 4 борби и 5 асистенции, докато за Апоел Тел Авив Антонио Блекни реализира 16 точки. Гръцкият тим ще приеме Армани Олимпия Милано на 16 април в последния си мач от редовния сезон, докато Апоел Тел Авив предстоят две гостувания – срещу Макаби Тел Авив в Белград на 12 април и срещу Монако на 17 април.