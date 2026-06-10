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Сестри Стоеви с летящ старт на престижния турнир в Сидни

Сестри Стоеви с летящ старт на престижния турнир в Сидни

10 Юни, 2026 15:56 511 0

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Българските бадминтонистки демонстрираха класа и самочувствие в първия си мач от HSBC BWF World Tour Super 500

Сестри Стоеви с летящ старт на престижния турнир в Сидни - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефани и Габриела Стоеви, които неслучайно са считани за най-силната европейска двойка в бадминтона, започнаха с категорична победа участието си на престижния турнир в Сидни, част от сериите HSBC BWF World Tour Super 500. Състезанието, което привлича световния елит и разполага с внушителен награден фонд от 500 000 долара, се провежда в австралийската метрополия и обещава оспорвани битки.

В първия си двубой сестрите Стоеви не оставиха никакви шансове на австралийските квалификантки Приска Кустиади и Морийн Клариса Виджая. Българките затвориха мача само за 24 минути, като дадоха едва 13 точки на съперничките си – 21:6, 21:7.

Във втория кръг на надпреварата Стефани и Габриела ще се изправят срещу Одри Чан и Джазмин Йънг от САЩ. Очаква се българките да продължат силното си представяне и да затвърдят позицията си сред фаворитите за трофея.

Сестри Стоеви, които в момента заемат десетото място в световната ранглиста, показват постоянство и класа през последните месеци. В края на май и началото на юни те достигнаха до четвъртфиналите на силните турнири в Сингапур и Джакарта, доказвайки, че са сред най-опасните двойки на световната сцена.

С всяка своя изява на международната сцена Стефани и Габриела Стоеви затвърждават реномето на България като страна с традиции и бъдеще в бадминтона.


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